Inflation : le Panier France Bleu a continué à augmenter en décembre, découvrez les prix de votre département

Le Panier France Bleu, créé en partenariat avec franceinfo et NielsenIQ , est d'une valeur moyenne de 102,10 euros en décembre en France, c'est 0,2 point de plus qu'en novembre. Sur un mois, notre panier a donc pris 1,38 euro. Sur un an, la hausse de notre panier est de 14,6% en moyenne dans le pays, soit 13 euros. Le paquet de farine, les steaks hachés surgelés et le papier hygiénique restent en tête des 37 produits du Panier France Bleu, qui ont le plus augmenté en un an.

Le prix du Panier France Bleu près de chez vous

L'inflation est la plus forte dans les Hautes-Alpes

Dans les Hautes-Alpes, le prix du panier est de 104,86 euros. Le kilo de farine premier prix y a augmenté de 49,14% entre décembre 2021 et décembre 2022. C'est le département où l’inflation est la plus importante : +16,73% sur un an. Suivent la Drôme (+15,94%) et les Bouches-du-Rhône (+15,84%).

Mais paradoxalement, le taux d'inflation dans ces trois départements est en baisse par rapport au mois de novembre, -0,5 point pour les Hautes-Alpes, -0,69 point pour la Drôme et près d'un point en moins dans les Bouches-du-Rhône (-0,97 point). L'explication est simple pour Emmanuel Fournet, expert inflation et prix chez NielsenIQ : "La hausse des prix avait été anticipée dans ces départements", où les prix étaient déjà très élevés en novembre dernier.

24 euros de différence entre la Vendée et Paris

Les départements de l’Ouest de la France, déjà moins chers en novembre 2022 , restent ceux où l’inflation est la plus faible. La Vendée demeure le département où le Panier France Bleu est le moins cher, évalué à 97,20 euros. Il est également celui où il augmente le moins sur un an, avec une inflation à 13,16%.

C'est toujours à Paris, département le plus cher de France , que le prix du panier est le plus élevé, à 121,16 euros.

Cet écart pourrait se creuser car globalement, les prix augmentent plus vite là où ils sont déjà élevés, et moins vite là où ils sont plutôt bas.

Farine, steaks hachés et papier toilette toujours en tête...

Le kilo de farine de blé premier prix reste le produit qui augmente le plus, +44,89% entre décembre 2021 et décembre 2022. Son prix a presque doublé en un an dans certains départements (+49,14% dans les Hautes-Alpes). L'explication est similaire au mois dernier : en premier lieu, la guerre en Ukraine a eu un impact direct sur le cours des céréales, la matière de base de la farine ; et cette hausse se fait plus ressentir sur les produits premiers prix parce que la proportion de matière première dans ces gammes est plus importante que pour les marques. "Lorsque vous achetez une marque, vous payez aussi pour le marketing ou la publicité", expliquait Emmanuel Cannes, expert chez NielsenIQ, le mois dernier.

La boite de six steaks hachés surgelés restent le deuxième produit où l'inflation se fait le plus sentir, ils coûtent 5.54 euros en catégorie marque distributeur : c'est un tiers de plus qu'il y a un an, en moyenne. Là, c'est l'augmentation des prix de l'énergie qui explique en majorité la hausse, détaille Emmanuel Fournet, expert inflation et prix chez NielsenIQ : "Il faut maintenir la chaîne du froid pour que le produit reste surgelé". L'expert prévient : "L'énergie va continuer à augmenter pour les producteurs, les agriculteurs, les distributeurs", la viande hachée surgelée pourrait rester longtemps dans le top 5 des produits qui augmentent le plus dans le Panier France Bleu.

... les petits pois en conserve et le beurre font leur entrée dans le top 5

Parmi les produits de notre panier, deux font leur entrée dans le top 5 des produits les plus inflationnistes : le beurre en marque distributeur (+22%) et les petits pois en conserve premier prix (+21%). Pour ces derniers l'augmentation du prix de l'acier qui sert de contenant, débutée dès 2021, contribue à expliquer cette hausse. La sécheresse record de 2022 a également impacté la production de légumes et particulièrement de petits pois.

En revanche, le paquet de spaghetti de marque nationale sort du top 5. En effet, son prix, lié à l'augmentation des cours du blé avait commencé à augmenter dès le printemps, la hausse se fait sur des prix plus élevés et donc moins ressentir. Les pâtes de marque nationale augmentent tout de même de 15% sur un an entre décembre 2021 et décembre 2022, c'était +21% entre novembre 2021 et novembre 2022.

La hausse des prix contenue début 2023

Si les prix ont continué à grimper en décembre, "c'est quand même à un rythme moins important que ce qu'on a connu sur l'essentiel de l'année 2022 , analyse Emmanuel Fournet, expert inflation et prix chez NielsenIQ. Puisque depuis avril, à peu près, on avait un point d'augmentation tous les mois."

Cette accalmie devrait continuer jusqu'en mars 2023 explique Emmanuel Fournet : "Il y aura sûrement un effet de pause jusqu'à la fin des négociations commerciales entre les marques et les distributeurs", prévues pour fin mars. En outre, la hausse des matières premières comme le blé aura été absorbée dans les coûts de production, l'inflation sera surtout portée par l'augmentation des tarifs de l'énergie.

"Mais les prix resteront élevés" , prédit l'expert. Car dès avril le calcul de l'inflation se fera sur une base de prix d'avril 2022, déjà largement touchés par l'inflation : l'augmentation paraîtra moindre mais sera inédite si on la compare à 2021 ou 2020. "Ce sont 2% ou 3 % qui s'ajoutent à 15 % d'inflation en 2022. Donc, on aura 18 % d'inflation par rapport à 2021 qui était le point de départ ou on est à peu près à zéro en terme d'inflation. C'est du jamais-vu" , insiste Emmanuel Fournet.

La méthodologie de notre Panier

France Bleu et franceinfo se sont associés au cabinet NielsenIQ, spécialisé dans le suivi de la consommation, pour établir ce panier. Sa composition a été validée par les experts de NielsenIQ, et vise à répondre à deux objectifs : être au plus proche de la consommation des ménages, avec un panier de produits alimentaires, d'hygiène et d’entretien du quotidien, et être le plus mixte possible, en mêlant produits de marques nationales, produits de marques distributeurs et produits premiers prix.

Là encore, nous avons travaillé avec NielsenIQ pour attribuer à chacun des produits choisis la typologie la plus fidèle aux comportements de consommation, avec une forte représentation dans notre panier des produits premiers prix et de marque distributeurs. Un choix expliqué par les tendances de ces derniers mois : les Français se sont massivement tournés vers ces produits pour pallier l'inflation, et s'ils restent encore bien moins chers que les autres, c'est sur eux que la hausse des prix est la plus importante.

Chacun de ces produits a alors été rattaché à une des plus de 500 catégories de produits que surveillent NielsenIQ, qui nous a fourni l'inflation moyenne de la catégorie sur le mois de novembre et le prix moyen du produit en France sur une période de quatre semaines se terminant le 6 novembre 2022. L'inflation du panier a ensuite été obtenue en calculant la moyenne des inflations. Pour obtenir le prix du panier par département, nous avons appliqué au montant national l'indice des prix de chaque département.

Les 37 produits du Panier France Bleu

Vous trouverez ci-dessous la liste exhaustive des produits de notre panier. Vous n'y trouverez pas de fruits et légumes frais, car la base de données à laquelle nous avons eu accès ne permettait pas de suivre les fruits et légumes en vrac.

