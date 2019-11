Les petits trésors de la grande vente Emmaüs en Mayenne

La vente annuelle d'Emmaüs 53 a lieu ce samedi et dimanche à Laval. Un moment de solidarité pour l'association et les bénévoles. Quelques exemples d'originalités que les chineurs ne manqueront pas de dénicher.

Laval, France

Elle représente 20 à 30 % du chiffre annuel de l'association. La grande vente Emmaüs commence ce samedi 23 novembre (10h) à Laval, avenue de Mayenne. Vêtements, meubles, livres, jeux, à des prix très accessibles. Jusqu'à vendredi, 120 bénévoles et compagnons d'Emmaüs ont préparé 2.000 mètres carrés d'exposition. Une grande vente annuelle où se donnent rendez-vous les familles les plus modestes mais aussi les chineurs, les collectionneurs, car cette année encore, il y aura quelques perles.

Vinyle d'époque de John Lee Hooker

Au rayon des vinyles déjà, où Juan un bénévole s'affaire à les trier dans des grands bacs. "On a des vieux vinyles de Deep Purple, des Beattles, du blues avec John Lee Hooker par exemple. Et bien d'autres surprises mais pour cela, il faut venir nous voir" explique malicieusement le passionné de musique.

Livre dédicacé par Jean Marais

Juste à côté, dans ce hangar lavallois, des centaines de livres trônent fièrement sur des bibliothèques. Des romans, des biographies, il y en a pour tous les goûts. Certains sont carrément dédicacés. "On a reçu un livre signé de la main de Jean Marais. Et un autre de Jean-Louis Debré je crois" déclare Marie-Jeanne

Depuis quelques années Emmaüs vend aussi des ordinateurs, de l'informatique et ce week-end ... un curieux objet blanc et bleu tout plat. "Ah ça c'est génial pour les Geeks" s'enthousiasme Frédéric. "On branche cet objet avec une prise USB. L'été il refroidit un pot que vous avez posé dessus et l'hiver il vous réchauffe le café" explique ce bénévole au discours commercial bien rôdé.

Emmaüs 53 propose aussi de donner une seconde vie au matériel informatique © Radio France - Martin Cotta

Un Kiki très courtisé !

Des originalités, il y en aura aussi du côté des tissus, avec de belles nappes d'après Marie-Thé. "Certaines viennent d'Afrique ou de Madagascar. Et comme il y a des Africains et des Africaines qui passent à la grande vente Emmaüs, ils sont contents de voir des tissus qui leurs parlent" estime-t-elle.

À presque un mois de Noël, la part belle est faite aux jouets. Beaucoup sont en bois et certains dates des Trente Glorieuses d'après cette bénévole. "Comme il y a des collectionneurs, c'est un peu pour eux que l'on propose ce genre de produits ce week-end. On a aussi beaucoup d'acheteurs pour le Kiki [un singe en peluche au succès international, créé dans les années 80, ndlr]" développe-t-elle.

Seront proposées également des robes de mariées, des reproductions d'oeuvres d'art. Près de 15.000 mayennais sont attendus jusqu'à dimanche à la grande vente annuelle d'Emmaüs 53 (10h-18h), 72 avenue de Mayenne à Laval.