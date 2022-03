Les pharmaciens de la Marne expédient 200.000 euros de matériel médical en Ukraine

Une centaine de pharmacies de la Marne, en partenariat avec les associations Tulipe et Urgence-Solidarité-Syrie ont envoyé 200.000 euros de matériel médical à des hôpitaux ukrainiens. Le camion doit arriver d'ici cinq jours à destination.

Impossible de le manquer, il était bien visible ce jeudi après-midi devant l'hôtel de ville de Reims. Un immense camion a été chargé de plus de 200.000 euros de matériel médical, à l'initiative du Syndicat des Pharmaciens de la Marne, des associations Urgence-Solidarité-Syrie et Tulipe. Le véhicule traversera ensuite l'Europe pour rejoindre l'Ukraine : arrivée prévue d'ici cinq jours.

L'association Tulipe a financé des dons à hauteur de 150.000 euros, l'association Urgence-Solidarité-Syrie a payé le transport. En plus de cela, une centaine de pharmacies de la Marne ont participé à l'opération. C'est par exemple le cas de la Dr. Dorothée Flambert, de la pharmacie Croix-du-Sud à Reims : "Chacun fait comme il peut. Certains font des dons d'argent, de vêtements... Les pharmaciens peuvent quant à eux donner tout ce qui est médical et des produits pour les blessés."

Du matériel médical mais pas de médicaments

Parmi les produits, on trouve des pansements, des compresses, du gel hydroalcoolique, ou encore des perfusions. Du matériel médical, mais aucun médicament explique Guillaume Froment, pharmacien à Mourmelon-le-Grand (Marne) : "pour les médicaments, la chaine pharmaceutique doit être absolument contrôlée. Généralement ce sont des associations spécialisées qui acheminent les médicaments en zone de guerre. Ainsi la traçabilité est garantie et ça passe plus facilement les douanes. Le médicament ce n'est pas un produit comme un autre, donc il faut que ce soit très encadré."

Guillaume Froment fait partie du groupement Pharmasanté qui comporte 23 officines dans la Marne et les départements voisins. Il est venu avec 10.000 euros de matériel médical, financé par les pharmacies de son réseau. "C'est naturel de penser aux confrères pharmaciens en Ukraine, aux médecins, aux infirmières, qui doivent travailler dans des conditions épouvantables. On mesure la chance que l'on a de ne pas travailler sous les bombes."

On a axé notre réflexion sur le matériel dont pouvait avoir besoin des hôpitaux dans un pays en guerre. Mais on voulait tracer : donner quelque chose, c'est bien, mais après il faut pouvoir l'acheminer. - Guillaume Froment, pharmacien à Mourmelon-le-Grand (Marne)

Pour le moment, les pharmaciens ne souhaitent pas indiquer dans quels hôpitaux arrivera le matériel, afin de protéger le chauffeur du camion et les dons. Pierre Kreit est le président du Syndicat des Pharmaciens de la Marne : "on voit des bombardements aveugles à peu près partout, tous les jours en Ukraine. Mais c'est un chauffeur ukrainien, il connait son pays, et il saura, avec les renseignements qu'il aura sur place, par où il faut passer. Je n'ai aucune crainte, il arrivera à bon port."

Et le matériel à peine expédié, certains pensent déjà à la suite : "j'aurais aimé que ce ne soit qu'un seul convoi", souffle Guillaume Froment, "malheureusement il faut se préparer à ce que la guerre dure, et il faudra continuer nos efforts et être prêt à cela."