Les pharmaciens inquiets manifestent

Un syndicat appelle les pharmaciens à manifester ce jeudi, inquiets pour leur avenir.

Des pharmaciens manifestent ce jeudi devant la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à Avignon, et depuis lundi ils n'assurent plus les gardes, à l'appel de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Ils dénoncent la baisse du prix des médicaments, et le changement possible dans les règles d'installation des pharmaciens.

Ils estiment que cela mettrait en danger le maillage unique des officines en France : Il y en a 199 en Vaucluse.

"On trouve des pharmacies en rural, dans les cités, là où il n'y a plus de médecins. Si le projet passe, on pense qu'on aura du mal à trouver des pharmacies dans ces coins-là." - Philippe Bonnefoy, pharmacien à Vaison-la-Romaine, et président vauclusien de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine