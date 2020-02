Les pilotes de la sécurité civile manifestent contre la réforme des retraites à Nîmes

Nîmes, France

C'est une image très rare : des pilotes d'avions bombardiers d'eau et des pilotes d'essais d'appareils de chasse ont manifesté ce lundi après-midi devant la préfecture du Gard à Nîmes. Ils étaient au total une quarantaine rassemblés en tenue devant les grilles. A l'image des avocats, ils disposent d'une caisse de retraite autonome, la CNPR (Caisse de retraite du personnel navigant) qui fonctionne bien. Il ne s'agit pas d'un régime spécial, mais cette caisse tient compte des difficultés de leur métier. Et elle est menacée par le régime universel prôné par la réforme des retraites.

"Notre régime actuel tient compte des spécificités de notre métier à risques" explique François Tauveron, pilote d'avion bombardier d'eau à la base de Nîmes-Garons. "Il contient des dispositifs particuliers en cas de problèmes médicaux ou de perte de licence. En cas d'accident et de décès, il prévoit des indemnisations conséquentes pour les familles. Ce que le régime universel de nous promet pas".

Menace de grève pour la saison des feux

Les personnels de Garons avaient été rejoints par les pilotes d'essais et mécaniciens de la DGA (Direction générale de l'armement) basés à Istres. Ils partagent les mêmes inquiétudes que leurs collègues gardois. Marc Prunel, pilote d'essai d'hélicoptères, ajoute : " C'est un métier qu'on ne peut clairement pas exercer jusqu'à 64 ou 67 ans. Aujourd'hui, on peut partir plus tôt et cela nous semble essentiel pour la sécurité des vols. On tient à ce que cela soit reconnu dans le régime universel".

Une délégation a été reçue par le préfet. Si les revendications ne sont pas entendues, le SNPNAC (Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile) envisage de déposer un préavis de grève pour le début de la saison des feux 2020.