Les pilotes de Transavia votent en faveur des vols intérieurs

Transavia pourrait effectuer des vols intérieurs, et non plus seulement européens.

La compagnie Transavia va-t-elle assurer des liaisons intérieures ? Les adhérents du SPNL, syndicat de pilotes majoritaire chez Air France, ont en tout cas voté massivement pour. Avec plus 90% des votes et un taux de participation de près de 83%, "ce résultat illustre, sans ambiguïté, la volonté des pilotes de s'impliquer dans l'avenir d'Air France et de participer au développement de Transavia France"se félicite le syndicat dans un communiqué.

Cantonnée jusqu'alors au réseau moyen-courrier, la low-cost pourra ainsi récupérer une partie des liaisons domestiques effectuées par Air France ou par Hop!, conformément au "plan de reconstruction" récemment présenté par la direction. Plusieurs syndicats ont dénoncé la montée en puissance de Transavia au détriment des deux autres compagnies. En effet, l'Etat impose à Air France de réduire ses vols où une alternative ferroviaire existe.

Avec cette stratégie, le groupe Air France entend affronter la concurrence du TGV et des compagnies à bas coûts sur son réseau intérieur, qui a enregistré 200 millions d'euros de pertes en 2019.

Pris dans les turbulences liées à la pandémie de Covid-19, le groupe a officialisé début juillet la suppression de 7.580 postes d'ici fin 2022, soit 16% des effectifs d'Air France et 40% de ceux de Hop!. Les sites de Hop! de Morlaix, Lille et Orly sont voués à la fermeture, a d'ailleurs confirmé le plan présenté ce mercredi à Nantes par la direction de Hop!. La direction compte sur des départs naturels non remplacés et des départs volontaires mais dans le court-courrier, des départs contraints ne sont pas exclus.