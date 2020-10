"La Nouvelle Éco" : les pêches en Brenne vont bientôt commencer

Les pisciculteurs espèrent que la saison des pêches d'étangs qui s'ouvrira le 15 octobre leur fera oublier 2019. La sécheresse historique avait entraîné une perte de 40 % du tonnage et de 50 % du chiffre d'affaire. La reconnaissance « calamités agricoles » et une aide exceptionnelle de la Région ont permis à une quinzaine de professionnels de passer le cap. La saison 2020 se présente sous de meilleurs auspices : les étangs sont pleins et les pisciculteurs ont pu continuer à travailler pendant le confinement. Seul bémol : du fait des pertes en 2019, le réempoissonnement n'a pas été maximal.

Un frein à la convivialité

Le respect de la distanciation va obliger les pisciculteurs à mettre en œuvre des dispositions lors des pêches d'étangs sur les tables de tri notamment. Les repas qui suivent traditionnellement les pêches ne pourront pas avoir lieu. «Cela va tuer la convivialité», regrette Joël Deloche, vice-président du syndicat des exploitants piscicoles de la Brenne, qui réunit 120 adhérents.

La crise sanitaire ne devrait en revanche pas avoir d'impact sur les ventes : 70 % de la production est destiné à la pêche, activité peu touchée. La consommation représente les 30 % restants. «Les gens iront peut-être un peu moins au restaurant mais ils vont continuer à cuisiner chez eux comme ils se sont remis à le faire depuis le confinement», estime Joël Deloche.

400 000 euros pour soutenir la filière

L'année 2020 a également été marquée par la signature d'un contrat cap filière avec la Région Centre Val de Loire, une première pour la pisciculture. Les 400 000 euros alloués vont notamment servir à l'achat de matériel dont des dispositifs d’effarouchement et des cages refuges pour protéger les poissons des cormorans. Par contre, les réunions technique, visites de terrain et actions de communication vers le grand public et les restaurateurs prévues dans ce contrat ont dû être reportées à cause de la Covid.