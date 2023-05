Les piscines de Saint-Étienne fermées à cause d'une grève des agents de la ville

Il faudra trouver une autre activité pour vous et vos enfants ce samedi. Les piscines de Saint-Étienne seront fermées aujourd'hui suite à un mouvement social des agents de la ville. Ces derniers dénoncent les fermetures annoncées de certaines piscines, de manière temporaire ou même définitive dans certains cas.

La crainte d'un nouvel été caniculaire

Après un été caniculaire, le syndicat s'inquiète du risque de fortes chaleurs pour cette année qui pourrait de nouveau pousser les gens en masse vers ces lieux de fraîcheur. "Il faut aussi que toute cette jeunesse puisse profiter de se rafraichir avec les gros été de canicule que nous avons désormais, donc une piscine ouverte l'été ce n'est pas suffisant", affirme Annick Morel, déléguée CGT à la ville.

"Ça va encore être la cohue, s'il y a trop de monde je n'irai pas me baigner", regrette Sophie qui vient pourtant plusieurs fois par semaine pour nager. Devant la piscine Grouchy, les baigneurs sont nombreux à dénoncer ce manque d'offre pendant la saison estivale, surtout avec le risque d'une nouvelle vague de chaleur cette année.

"Risques pour les baigneurs"

"Il faut des embauches pour pouvoir éviter de multiplier les heures supplémentaires sur des personnels déjà fatigués, exige Annnick Morel. Avec les fermetures ou les ouvertures annoncées à la dernière minute, nos plannings n'arrêtent pas de changer et on se retrouve à courir dans tous les sens." La CGT demande donc la mise en place d'une prime de mobilité pour ce personnels qui changent parfois quotidiennement de lieu de travail.

La rénovation de ces vieux bâtiments s'imposent à la collectivité à cause des nouvelles normes en matière d'énergie et d'hygiène. © Radio France - Matthieu Bonhoure

En plus, il s'agit parfois de situation difficile avec des vies en jeu sur le sauvetage. "Psychologiquement et nerveusement ça devient compliqué", concède Christophe Thomollari, délégué CGT. Il aimerait un meilleur suivi et une meilleure communication avec la collectivité au sujet des travaux à mener. "Ce sont des bâtiments qui ont plus de 50 ans et ils ont manqué d'entretien, donc maintenant on se retrouve à être obligés de fermer", constate ce maître-nageur sauveteur.

Tant qu'il n'y a pas d'évolution sur les conditions de travail, le niveau de rémunération et les fermetures de piscine, le syndicat annonce poursuivre les grèves à grande ampleur le samedi et donc des jours entiers où toutes les piscines de Saint-Etienne resteront portes closes.