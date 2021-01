Les villages de la Haute-Vallée de la Roya de nouveau enclavés

Les intempéries du 21 et 22 janvier dernier ont fait remonter la Roya dans la vallée. Les passages à gué sont de nouveau fragilisés comme celui de Fontan et cette piste provisoire qui permet de rejoindre Saorge, la Brigue, et Tende n'est plus accessible.

La conséquence de ces intempéries est visible sur la piste provisoire partant de Fontan jusqu'à Tende. Elle est de nouveau endommagée. Les dernières intempéries mêlées à la fonte de la neige ont fait monter le niveau de la Roya et le résultat est désastreux : la chaussée s'est écroulée. Résultat, les automobilistes voulant rejoindre la Haute Vallée sont bloqués à Breil sur Roya et les habitants de Tende ou de Saorge ne peuvent plus descendre. Selon le Maire de Tende, Jean Pierre Vassalo, ce n'est qu'un premier épisode et cela va continuer, car les pistes provisoires ne sont que des pansements sur les plaies de la tempête Alex d'octobre dernier.

" Ce sont des passages qui ont été faits dans l'urgence et on savait très bien que dès qu'il y aurait des crues importantes ces pistes s'effondreraient. "

Nous sommes piégés comme des rats ajoute le Maire de Tende

Pour se rendre à Tende, l'accès se fait par convoi, quatre fois par jour le matin, le midi et le soir. L'ancienne route avait été aménagée en piste pour désenclaver la haute vallée de la Roya. Et les habitants ne peuvent pas non plus compter sur le train, il ne mène plus les voyageurs jusqu'à Tende non plus; des travaux sur la ligne sont réalisés en ce moment entre Breil et Saint-Dalmas-de-Tende car au niveau de Fontan, un pont s’affaisse.

Pour les habitants des village, c'est une nouvelle claque, comme une impression de ne jamais sortir du cauchemar. Renée 83 ans a prévenu France Bleu Azur vers 11 heures, abattue, elle nous a annoncé la triste nouvelle :