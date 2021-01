"Les pizzas d'Anatole" à Saint-Pierre-du-Mont s'adapte face au virus

Impossible pour les restaurants d'accueillir des clients depuis déjà plusieurs semaines. C'est évidemment le cas des pizzerias comme celle d'Anatole Streltchouk "Les pizzas d'Anatole" à Saint-Pierre-du-Mont. La situation de son commerce est moins inquiétante en cette période de couvre-feu que lors du premier confinement. Anatole le confie au micro de France Bleu Gascogne, l'annonce du premier confinement a été soudain et assez terrible pour son commerce.

Depuis, et comme la plupart des restaurants, Anatole Streltchouk ne peut vendre ses pizzas qu'en proposant de la "vente à emporter". Un changement pas si radical pour l'établissement qui disposait déjà de la structure adéquate.

Le couvre-feu est, par contre, un vrai coup dur pour "Les pizzas d'Anatole". La fermeture de l'établissement à 20 heures est un véritable manque à gagner et refuser des clients est une chose difficile à faire face à des clients qui n'ont pas le réflexe de passer leurs commandes plus en avance que d'habitude.

Se diversifier pour combler le manque à gagner

Pour pallier la perte de chiffre d'affaires, Anatole Streltchouk souhaite attirer de nouveaux clients tout en facilitant les démarches pour les plus fidèles. Il pense très sérieusement à créer un site internet sur lequel on pourra retrouver sa carte et passer directement sa commande et payer en ligne. C'est plus rapide et ça limite les contacts au moment du paiement par exemple. Il souhaite aussi développer sa clientèle "du midi" en proposant de nouvelles formules comme la pizza "à la part".

Toutes les informations sur "Les pizzas d'Anatole" sont à retrouver sur la page Facebook de l'établissement.