Les places d'hébergements d'urgence en hausse au Pays Basque, 60 nouvelles l'an prochain

Alors que la trêve hivernale est en cours depuis le second confinement et doit durer jusqu'au 31 mars 2021, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques fait le point sur les places d'hébergement d'urgence créées ces derniers mois et annonce 60 nouvelles places pérennes en 2021.