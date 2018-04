Juan les Pins, Antibes, France

"Bijou Plage", "Moorea Beach", "Bretagne Beach", "Pourquoi pas," les plages en béton vieilles de 40 à 60 ans ne respectent pas le décret plage de 2006 qui oblige les structures à être démontables d'une saison à l'autre. Ce décret impose aussi de laisser 80% d'une plage naturelle libre de toute occupation. Ce qui n'est pas le cas sur ce secteur de Juan-les-Pins.

Le tribunal administratif de Nice a rendu sa décision ce mois-ci. Les plages seront démolies le 27 juin. Les travaux seront financés par les propriétaires des établissements. "On veut sortir par la grande porte et rester digne " répète Bernard Matarasso, le propriétaire du "Bretagne Beach" aux transats bleu et blanc. Assis sur une chaise en plastique sur sa terrasse vide, il est désœuvré. "Je vais avoir 60 ans, c'est la première fois de ma vie que je ne travaille pas un mois d'avril."

En effet, les plagistes ont demandé un sursis pour ouvrir cet été. La justice ne leur a pas accordé de dernière saison. "On perd près de 400 emplois" constate Henry Mathey, le président antibois de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie.

Le reportage de France Bleu Azur