Les plans d’aide selon F.O 89 : "beaucoup pour les entreprises, trop peu pour les salariés"

On parle beaucoup des plans de relance et des aides aux entreprises. Est-ce que selon vous ça va permettre de sauvegarder l'emploi dans l'Yonne ?

En tous cas, ce sont des milliards d’euros qui sont distribués aux entreprises depuis le mois de mars, 560 milliards en tout au niveau national. Ce qui est certain c’est que l’activité partielle a été un amortisseur social. On constate que dans le plan de relance, une petite part sera consacrée au maintien de l’activité partielle mais on constate tout de même qu’il y a une baisse de l’indemnisation accordé aux salariés dans ce plan alors que les conditions de travail et l’emploi se dégradent.

Sur les conditions de travail quels sont les retours des salariés ?

On est sorti complètement des cadres fixés par le code du travail. On met une juridiction d’exception dans le cadre de la crise sanitaire avec une mise obligatoire en télétravail sans respect des conditions à mettre en place préalablement, pour que tout se passe bien.

Les salariés ont du mal à intégrer le télétravail ?

Le télétravail ne touche qu’une petite partie des salariés, ce qu’on appelait les cols blancs. Vous imaginez bien que les agents qui sont sur les chaines de production, eux ne font pas de télétravail. Si on prend les salariés des petites entreprises que ce soit dans la restauration, l’hôtellerie, le commerce. Ils ne sont pas concernés. Mais il, n’en reste pas moins que le télétravail tel qu’il a été organisé en urgence, n’avait pas les garde-fous nécessaires pour garantir la santé et la sécurité des salariés