Les plantes de Metz plage en vente vendredi matin

C'est toujours une vente qui attire beaucoup de monde... Les plantes de Metz plage sont mises en vente ce vendredi matin, sur le site au plan d'eau. La vente aura lieu entre 8h et 13h et il n'y a pas de réservation possible.

Où se garer ?

En raison du match FC Metz-OM, qui aura lieu vendredi soir au stade Saint-Symphorien, il ne sera pas possible de se garer sur le parking de la patinoire, il est fermé à partir de 7h du matin.

Vous pouvez vous garer sur l'ile du Saulcy, sur les places de parking du boulevard Saint-Symphorien ou encore dans le parking République. La ville de Metz précise que pour les plantes de gros volumes, il sera possible d'approcher son véhicule.