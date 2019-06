Les planteurs de la sucrerie de Cagny s'invitent sur le marché de Caen pour gagner la bataille de l'opinion

Caen, France

Sous le soleil normand en ce vendredi matin, les planteurs de la sucrerie de Cagny distribuent des sacs contenant chacun un kilo de sucre aux passants. Un façon pour les planteurs d'entamer le dialogue et de mesurer que "le combat est bien connu des caennais" qui pour la plupart apportent leur soutien aux planteurs. "Bon courage à vous" dit l'un d'entre eux. Des passants qui repartent avec une boîte de sucre.

Les planteurs sur le marché de la place Saint-Sauveur à Caen © Radio France - Philippe Thomas

Benoit Lefébure, agriculteur à Escoville et membre du syndicat des betteraviers : "c'est une façon de continuer à faire vivre la flamme de Saint-Louis à Cagny pour la reprise de notre usine. Et s'assurer que tout le monde continue à être à l'écoute positivement de notre projet. Nous sommes en attente d'une décision des allemands et nous tenus à montrer qu'agriculteurs, employés, nous sommes tous ensemble et qu'il faut nous laisser mener notre projet de reprise." Südzcuker à l'obligation de répondre. Quand ? Bientôt, sans plus de précisions.

Les politiques maintiennent la pression

D'un point de vue politique, la députée socialiste Laurence Dumont entend bien défendre l'union sacrée qui a prévalu jusqu'à présent, qu'elles que soient les tendances politiques. Le Premier ministre Edouard Philippe a été sollicité sur ce dossier la semaine dernière lors des cérémonies du 6 juin. Une députée qui souhaite désormais, avec les autres élus, interpeller l'Elysée sur l'avenir du site de Cagny. Avec quelles chances, au final, de faire plier le groupe allemand ? "Il n'y a que les combats qu'on ne mène pas qui sont perdus d'avance, donc là on se bat" répond l'élue.