La plateforme de colis de La Poste à Cavaillon est débordée avant Noël

Quelques jours avant Noël, les plateformes de colis de la Poste sont débordées. Conséquence de l'augmentation des achats de cadeaux en ligne. À Cavaillon, ce ne sont pas les lutins du Père Noël mais des salariés vêtus de gilets fluos qui traitent jusqu'à 330 000 colis par jour. C'est 120 000 colis de plus que durant le reste de l'année. Les milliers de paquets défilent sur un tapis roulant, sont bipés par une caméra et triés au fur et à mesure par des machines. Tout a été anticipé assure le responsable de production, Romain Pousset : "On se prépare depuis l'été à passer ce pic qui est un pour nous un temps fort. Aujourd'hui c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Avec les temps forts du covid, on l'a fait deux à trois fois par an."

Du personnel renforcé

Pour répondre à ces flux qui augmentent, 80 intérimaires viennent en renfort des 180 salariés de base. Ils sont embauchés pour le chargement des camions. Du tri manuel des colis est aussi mis en place pour compléter celui des machines. "Les volumes sont beaucoup plus forts mais les clients sont livrés à temps. Tous les cadeaux seront sous le sapin le 25 au matin" assure Romain Pousset. Beaucoup de colis proviennent de grandes marques du e-commerce comme Amazon ou Zalandon. Mais pas uniquement précise le responsable de production : "on a aussi beaucoup de petits commerçants qui se sont eux aussi mis au e-commerce." Une nouvelle plateforme de colis dans le Var créée l'an dernier a aussi permis de décharger d'environ 100 000 paquets par jour celle de Cavaillon.