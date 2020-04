Coronavirus : Les fabricants de plexiglas dépassés par la demande

L'épidémie de coronavirus fait tourner à plein régime les usines de fabrication de plexiglas, article indispensable pour protéger les salariés des commerces alimentaires et autres sites recevant du public. Extrêmement sollicités, ces fabricants peinent à répondre à la demande, faute de matière première. C'est le cas par exemple de Tecform France, entreprise basée à Gometz-le-Chatêl, dans l'Essonne.

L’entreprise fabrique habituellement des présentoirs en plexiglas pour les pharmacies, bibliothèques et musées. Mais depuis ces dernières semaines, ce sont des écrans de protection qui sortent de son usine. En plus des pharmacies, elle compte de nouveaux clients, tels que des boulangers, fromagers « et tout ce qui est accueil du public » : les taxis et VTC explique Marc Delmatto, le gérant Tecform France.

Photo d'illustration © Maxppp - Christian Charisius

Les commandes ont explosé, on était même en rupture de stock

« On nous a demandé de fabriquer un produit efficace », dit-il. L’entreprise s’est mise à confectionner des prototypes avant la commercialisation. Depuis, « les commandes ont explosé, on était même en rupture de stock» ajoute Marc Delmatto qui a vu 4 de ses 5 fournisseurs fermer, depuis le début du confinement. Le seul restant ouvert l’approvisionne « au compte-goutte ».

L’entreprise parvient à fabriquer 80 écrans de protections par jour et travaille parallèlement sur un autre article : des prototypes de visières de 2 mm d’épaisseur, très réclamées en cette période d’épidémie de Covid 19, notamment par les centrales nucléaires. « on espère en produire une centaine d’ici la fin de semaine » confie le gérant.