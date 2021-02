Les plus grands centres commerciaux ferment mais "c'était important de garder les commerces de centre-bourg"

Un troisième confinement, ce n'est pas encore pour ce lundi. En revanche, les boutiques non-alimentaires des galeries commerciales de plus de 20.000 mètres carrés doivent fermer ce 1er février. Aucun centre commercial des Côtes d'Armor ou du Morbihan n'est concerné. Quatre doivent fermer dans le Finistère :

Glann Odet à Quimper (Géant)

Le phare de l'Europe à Brest

L'Iroise à Brest

Ikea à Guipavas

Les petits commerces de centre-bourg ont mis en place tous les protocoles, ça marche

"C'était important de garder les petits commerces de centre-bourg", estime Dominique Cap, maire de Plougastel, près de Brest et président de l'Association des maires de Bretagne. "D'autant qu'ils ont mis en place tous les protocoles pour respecter la distanciation, et ça marche, à l'image de ce qu'ont fait les boulangeries."

Et dans les centres commerciaux ? "La période de Noël a montré que les brassages dans les grands magasins étaient compliqués à gérer. Quand il y a des temps forts commerciaux comme les fêtes ou les soldes, on a forcément un afflux plus important de personnes et ce n'est pas bon pour la transmission du virus."

Les communes continuent à aider les commerces, différemment de l’État : "Aujourd'hui, l’État fait des efforts importants en accompagnement économique des différentes structures, par exemple les restaurants ou les cafés. Les collectivités suivent aussi les acteurs du territoire. Cet été, on a permis la mise en place de terrasses à l'extérieur pour leur permettre de mieux travailler, on a fait en sorte que les petits marchés puissent se tenir, on a ouvert des salles communales pour que les ouvriers puissent manger au chaud, etc... On est à leurs côtés."

Plus tôt nous serons informés, plus vite on pourra s'organiser

Reste qu'il faut continuer à s'organiser au cas où... en cas d'un troisième confinement, ou de vacances scolaires rallongées sur trois semaines ? Il faut le dire à l'avance, estime Dominique Cap : "Sur les vacances de février, les centres de loisirs sont ouverts deux semaines et on pourra s'adapter pour une troisième semaine si on doit le faire. Car nous sommes présents de toute façon dans les écoles au niveau des accueils scolaires et périscolaires. On a déjà fait ce travail d'anticipation et d'organisation lors du premier confinement qui était très dur avec l'accueil des enfants de soignants. Plus tôt nous serons informés, plus vite on pourra s'organiser."