Les PME bretonnes "déçues" par le peu d'annonces économiques d'Emmanuel Macron

"Je suis un peu déçue" : d'emblée, Brigitte Le Cornet, président de la CPME de Bretagne (Confédération des petites et moyennes entreprises), donne le ton. Elle a écouté dimanche soir l'allocution d'Emmanuel Macron concernant la suite du déconfinement. "Ce qu'on nous a présenté hier soir ce n'était pas un plan détaillé. Les petites entreprises sont les plus exposées et on attendait des annonces que l'on a pas eues."

Une chose à retenir ? L'école pour tous et obligatoire, comme le collège, le 22 juin, a annoncé le président de la République. Les crèches rouvrent pour tous également. "Bien sûr, le retour à l'école va faciliter les choses pour certains salariés et indépendants. Mais est-ce que ça veut dire que cela sonne aussi la fin des protocoles sanitaires et de distanciation physique ? Dans les restaurants, les magasins ou les usines. Cela limite l'accueil des clients et le travail des salariés. On peut imaginer seulement les masques."

Emmanuel Macron annonce plus de concertation avec les acteurs sociaux, alors "si cela se traduit effectivement, tant mieux. Mais hier soir, le discours était vraiment généraliste. On se satisfait par exemple que tout le monde repasse en vert mais la Bretagne est verte depuis le début et on n'a pas vraiment vu la différence. Les protocoles pèsent sur la vie des entreprises. Si on veut les aider, il faut absolument changer cela en plus des aides économiques diverses."

L'expression_"travailler et produire davantage"pose question : "Dans les PME, on a la logique de l'optimisation maximum. Donc si travailler plus c'est lâcher sur les 35 heures_ par exemple, ce serait accueilli favorablement par les petits patrons. Le problème des annonces du type "ll faut produire tel produit" c'est que cela amène une surproduction. Ce qu'il faut ce sont des usines capables de produire plusieurs produits, qui soient agiles. Ce qu'on peut espérer c'est qu'on lâche un peu le carcan des normes avec les autres pays, asiatiques ou européens."

Un peu plus tard dans la matinée, Bruno Lemaire, ministre de l'Economie annonce que cela veut dire "travailler tous, que le plus grand nombre de Français puisse trouver un travail dans une période où nous anticipons 800.000 suppressions d'emplois en France."