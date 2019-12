Les policiers de Savoie mettent la pression pour défendre leurs retraites

Les plus de trois cents policiers actifs de terrain en Savoie (police nationale + police aux frontières) sont très remontés contre leur ministre de l'intérieur Christophe Castaner. La réforme des retraites maintiendrait une bonification de cinq années uniquement pour les agents qui travaillent sur la voie publique, mais pas pour les autres, tels que les enquêteurs, les services de renseignement ou les états-majors. Cinq ans plus tôt pour les uns qui seraient selon le ministère plus exposés, et pas pour les autres "qui pourtant ont tous été à un moment donné sur la voie publique." La différence de traitement est inacceptable pour le personnel.

"On ne lâchera rien."

Trois syndicats policiers se sont réunis en inter-syndicale et ils passent la vitesse supérieure.

Outre un service minimum, où seules les urgences de Police Secours restent assurées, Emmanuel Courtois du syndicat policier Alliance Police Nationale appelle à durcir le mouvement. "Je demande à mes collègues enquêteurs de laisser leur arme de service le matin à l'armurerie et de la reprendre le soir. De rester au bureau. Or les enquêteurs effectuent toute une série de perquisitions et d'investigations sur le terrain. Le ministre juge que cela est sans danger, puisqu'on n'a plus droit à la bonification de cinq ans pour la retraite. Laisser son arme de service est donc symbolique. "

Emmanuel Courtois - DR

Mobilisation très forte. Ras-le-bol général.

Les troupes sont fortement mobilisées en pays de Savoie, selon Emmanuel Courtois qui est aussi le secrétaire administratif d'Alliance pour la région Auvergne Rhône Alpes. Exemple à Annecy, Chamonix ou Thonon en Haute Savoie. En Savoie, le commissariat d'Albertville est resté fermé la semaine dernière de 9 h à 14 h 30 avec les rideaux baissés. Sur Aix-les-Bains et Chambéry, c'est aussi très suivi. Emmanuel Courtois n'oublie pas la police aux frontières de Chambéry ou de Modane, "où la grève du zèle a fait baisser l'activité de 50 % ! On peut aussi se mettre en suractivité pour les contrôles à la frontière italienne. Vu le trafic, je ne vous explique pas les bouchons que cela peut occasionner."

Un régime spécial pour la Police Nationale ?

Quand on fait remarquer au syndicaliste qu'il défend un régime spécial pour la Police et pas pour les cheminots, il répond : " Je suis policier pas cheminot. Remettre en cause notre retraite est inacceptable. Depuis des années, nous sommes utilisés pour tout et n'importe quoi. Gilets jaunes, terrorisme, prévention contre les hold-ups au moment des fêtes de fin d'année, etc... nuit et jour, toute l'année."

Avant même d'entendre les annonces d'Édouard Philippe, Emmanuel Courtois avait appelé ses troupes à maintenir le bras-de-fer. Le soir, après les clarifications du Premier Ministre, il notait l'absence totale d'avancée pour les policiers.