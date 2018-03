Les policiers gardois sont entrés dans l'ère 2.0 . Grâce aux nouveaux terminaux NEO. Des smartphones et des tablettes qui vont leur permettre de travailler plus rapidement.

C'est le cas notamment lors de contrôles routiers. Alors qu'avant, il fallait utiliser des liaisons radio pour avoir accès aux fichiers du ministère de l'Intérieur, ils y ont désormais accès directement grâce aux smartphones et aux tablettes dont ils sont pourvus.

"On est beaucoup plus efficace, on travaille beaucoup plus rapidement parce qu'avant on était obligé de passer par un opérateur radio au centre de commandement de l'hôtel de police pour passer les différents véhicules aux différents fichiers. On peut donc contrôler beaucoup plus de personnes, plus rapidement"