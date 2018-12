Landes : les policiers se mobilisent

Mont-de-Marsan, France

Les principaux syndicats de la profession, Alliance et l'UNSA Police, appellent à des actions pour dénoncer leur ras le bol et l'épuisement des effectifs.

Journée "fermons les commissariats" ce mercredi pour Alliance : le syndicat appelle à ne répondre qu'aux appels d'urgence, mais à refuser les taches de routine et autres interventions. L'organisation réclame au président de la République un "plan Marshall" et un effort financier conséquent "dès le 1er janvier 2019".

L'UNSA, de son côté, appelle depuis mardi à un "service minimum" : les policiers sont appelés à "ne pas verbaliser" les contrevenants, tout en continuant là aussi, d'assurer leurs missions de police-secours.

Les policiers demandent notamment le paiement des heures supplémentaires, une revalorisation de leurs salaires et une amélioration de leurs conditions de travail.

Un malaise accentué par le mouvement des Gilets Jaunes

Le mouvement sera suivi dans les Landes, dans les commissariats de Dax et de Mont-de-Marsan.

Le constat est là : les policiers sont épuisés, fatigués, éreintés, sous pression, et ça s'est intensifié depuis le début du mouvement des Gilets Jaunes, le 17 novembre.

"Au niveau des Landes, on est assez impactés par le mouvement des Gilets Jaunes, même si c'est moins que dans les grandes agglomérations", reconnaît Sébastien Brehm, délégué du syndicat Alliance au commissariat de Mont-de-Marsan. _"_Des congés ont été refusés, les premiers week-end, on a été rappelés sur nos jours de repos. C'est une pression supplémentaire. Il y a eu les attentats, il y a les risques du quotidien, et là les Gilets Jaunes... On nous en demande toujours plus, plus, plus. ça crée une tension qui est palpable."

Les Landes sont aussi touchées

Mais la grogne n'est pas nouvelle : le mouvement des Gilets Jaunes n'est que la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le malaise est bien plus profond. "On a des revendications qui traînent depuis des mois, voir des années", confirme Thierry Lasserre, représentant de l'UNSA Police au commissariat de Mont de Marsan. "Quand on voit que les heures de nuit ne sont payées que 97 centimes de plus, et que du coup un agent de la brigade de nuit ne touche qu'environ 60 euros de plus que les autres par mois, pour travailler toutes les nuits, c'est démotivant. La considération doit aussi passer par là, par une reconnaissance financière."

"Le problème avec les petits départements comme le nôtre, c'est que nous sonnes beaucoup moins nombreux que dans les gros départements. Du coup le turn-over est moins important, donc nous sommes aussi concernés par cette usure", renchérit Sébastien Brehm. "Après, c'est vrai que l'on ne peut pas se comparer avec une grosse agglomération comme Bordeaux par exemple. ça n'a rien à voir. Mais si même nous, à notre niveau, on ressent cette lassitude, on n'imagine même pas ce que ressentent nos collègues à Bordeaux ou à Paris ! Au bout d'un moment, c'est le ras-le-bol qui prend le pas. On essaye de faire notre travail du mieux qu'on peut, mais c'est de plus en plus compliqué."