Les policiers municipaux d’Évreux entament une grève du zèle

Le mouvement, décidé par les policiers municipaux d’Évreux le 24 septembre dernier, se caractérise par "une grève du zèle et par la gestion unique des interventions urgentes ayant trait à la sécurité des biens et des personnes par les agents de police municipale" indique le syndicat de défense des policiers municipaux dans un communiqué. Un mouvement appelé à durer "tant que des négociations sociales ne seront pas ouvertes par l'autorité territoriale avec les représentants syndicaux approuvés par les agents". Motif de la grogne, la nomination de Ludovic Demée, actuel directeur de la Sûreté et de la Prévention de la Ville d’Évreux et d’Évreux Portes de Normandie au grade de chef de la police municipale en avril 2021 par le maire Guy Lefrand, "au mépris de la hiérarchie en place, et de ses décisions subséquentes ayant attiré la contestation de l'ensemble du poste de police" dénonce le SDPM.

Une nomination contestée

Selon le syndicat, "un chef de service de police municipale ne peut exercer aucune de ses prérogatives administratives et judiciaires tant qu'il n'a pas obtenu son double agrément ainsi qu'après avoir suivi sa formation initiale" et le SDPM d'exprimer ses doutes sur "l'obtention de son agrément par les autorités judiciaires et administratives".

L'agrément doit être délivré par le procureur de la république et par le préfet. À ce jour, aucun agrément n'a été délivré "pour l'instant" précise Dominique Puechmaille, la procureure de la république d’Évreux. "En ce qui concerne Monsieur Demée, l'instruction de sa demande d'agrément par le préfet est toujours en cours" indique le service communication du préfet de l'Eure qui apporte une précision : "Un fonctionnaire peut être nommé dans ce corps et participer à des formations ou à des stages destinés aux policiers municipaux avant l'obtention des agréments, dès lors qu'il n'exerce pas les fonctions de policier municipal".

Ludovic Demée ne dirige pas la police municipale d’Évreux. Les 30 agents municipaux sont sous les ordres du chef de service Luc Bellier, également délégué du syndicat de défense des policiers municipaux, à l’initiative du mouvement. Il n'a pas souhaité répondre aux questions de France Bleu, pas plus que le président national du syndicat de défense des policiers municipaux.

Le maire d’Évreux tente de calmer le jeu

Sollicité, le maire d’Évreux, Guy Lefrand n'a pas souhaité non plus répondre aux questions de France Bleu Normandie mais fait savoir, dans un communiqué en date du 1er octobre 2021, que plusieurs mesures ont été décidées : "À titre conservatoire, et ce jusqu’au jugement du Tribunal Correctionnel dont l’audience est prévue pour le 25 novembre prochain, le service Police Municipale est directement rattaché au directeur général des services, sous l’autorité du maire d’Évreux Guy Lefrand. À l’issue de cette période, l’organisation de la direction sera réétudiée pour correspondre au mieux aux attentes de la collectivité et de ses habitants. Dès à présent, une réunion avec l’ensemble de la direction a été actée afin de recueillir et traiter les divers points de revendication des agents".

Ludovic Demée doit en effet comparaître devant le tribunal de Rouen en novembre prochain pour répondre de port illégal d’uniforme et d’arme prohibé. Des faits qui ont été commis le 26 janvier 2019 à Évreux lors d’une manifestation des gilets jaunes. L'enquête, confiée au Service Régional de Police Judiciaire de Rouen, a débouché sur une ordonnance pénale le 31 mars 2021. Le parquet s'est opposé à cette décision et a décidé de renvoyer Ludovic Demée devant un tribunal.