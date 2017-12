Une vingtaine de policiers municipaux de Rennes, sur environ 60, ont manifesté ce vendredi matin devant l’hôtel de Rennes métropole pour réclamer plus d’effectifs et un armement des patrouilles.

Rennes, France

Une vingtaine d’agents, dont des syndiqués FO, se sont rassemblés devant l’hôtel de police ce vendredi matin alors que s’y tenait un comité technique modifiant le règlement intérieur de la police municipale. “La maire avait annoncé lors d’une réunion qu’elle renforcerait les équipes en quartier prioritaire pour les passer à 4 minimum par patrouille, contre 3 aujourd’hui, explique Stéphanie, brigadier-cheffe principale. Or ce vendredi, c’est un effectif minimum de 3 qui est voté dans notre règlement intérieur”.

Début octobre, la ville de Rennes avait effectivement annoncé 12 embauches pour faire monter les effectifs à 73 agents. Un objectif non tenu et dans tous les cas insuffisant pour Carl Provost, délégué FO : “sur les 12 embauches, 4 sont affectées à la nouvelle brigade canine. Sur les 8 restantes, sachant qu’il y a déjà eu des départs chez nous récemment, on aura dans les faits trois ou quatre personnes en plus seulement”.

“Théoriquement on doit passer dans les quartiers prioritaires une ou deux fois par semaine, mais parfois par manque d’effectifs on y est moins”

Certains recrutements devraient se faire au printemps, mais pour les policiers manifestants, cela ne changera pas la situation : “on est conscients en tant que syndicats que les embauches sont compliquées pour les villes étant donné que les dotations de l’Etat sont en baisse. Mais on ne peut pas faire sans mettre de moyens”, indique Carl Provost.

Demande d’armement de la police municipale

Les policiers réclament par ailleurs la possibilité d’être armé comme c’est le cas dans certaines villes, afin de pouvoir réagir aussi bien en cas d’attaque terroriste que dans leurs interventions quotidiennes. “Il faut savoir que lorsqu’on patrouille dans les quartiers, nous sommes victimes de jets de projectiles, nous faisons face à une délinquance accrue, face à des groupes de plus d’une dizaine de personnes parfois, donc patrouiller à trois nous met en danger”, explique Stéphanie, brigadier-cheffe principale. Certains manifestants ont d’ailleurs revêtu des tee-shirts avec des cibles pointée sur des silhouettes.

Policiers en colère et ciblés sur les tee-shirts des manifestants © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Même lors des patrouilles communes avec la police nationale, les agents municipaux ne se sentent pas en totale sécurité. “Ca pose un problème, estime Romain Demazel de FO. Lorsqu’on patrouille avec un ou deux collègues policiers nationaux, qui eux sont armés, est-ce qu’on peut vraiment leur demander de nous protéger et les envoyer au front pendant qu’on reste en arrière ? Pour pallier le manque d’armement la maire a promis plus d’effectifs : aujourd’hui ce n’est pas le cas”.