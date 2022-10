Les pompiers charentais en grève pour leur temps de travail

Les sapeurs-pompiers charentais sont en grève depuis le début de la semaine. C'est la remise en cause de leur réduction du temps de travail qui a déclenché la polémique. Une loi de 2019 oblige les collectivités locales à faire travailler leurs agents 1607 heures par an. Du coup, les pompiers vont devoir travailler plus. Ils se sont invités mardi au conseil d'administration du SDIS pour demander le maintien de leur temps de travail actuel, et notamment le maintien de leurs congés d'ancienneté.

Un accord ce jeudi soir ?

Une réunion avec le président du SDIS, Philippe Bouty, doit permettre ce jeudi soir d'écrire, noir sur blanc, le nouvel accord sur le temps de travail. Le président du Conseil départemental de la Charente reste confiant : on se dirige vers un accord , la mesure qui fâche (la suppression du congé d'ancienneté) pouvant être compensée par une réduction du temps de travail, pour tenir compte des services de gardes.

