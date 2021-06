Les pompiers de Bastia en grève, La Poste d'Ajaccio va suivre

Le conflit social est engagé à la caserne des pompiers de Bastia. La CGT du Service d'Incendie et de Secours de la Haute-Corse attend surtout la rénovation du bâtiment et le versement de la prime COVID. A Ajaccio, c'est à La Poste que quatre syndicats prévoient d'entrer en grève ce jeudi.

Le mouvement lancé par la CGT n'impacte pas le service public de secours à personnes, mais il dénote une fois de plus d'un climat social difficile. La CGT dénonce des lenteurs dans l'exécution de travaux de rénovation qui se font attendre. Ceux-ci ont été votés en 2018, rappelle le syndicat, qui réclame aussi la prime COVID, octroyée par le gouvernement et qui a été versée dans d'autres SIS de France mais pas en Corse.

Fabrice Riolacci, délégué CGT des sapeurs-pompiers de Bastia, pointe le fait que le président du SIS de Haute-Corse Guy Armanet, soit élu à la Communauté d'Agglomération de Bastia, collectivité où la dite prime a été versée aux agents. Ce dernier répond que la procédure pour les travaux de rénovation suit sont cours dans les délais, et que le syndicat le sait bien. Il réplique également, pour ce qui est du volet salarial, que la CDC est impuissante, l'Etat n'ayant "pas encore versé un seul centime" dit-il, pour cette prime COVID.

Guy Armanet, candidat aux territoriales, s'interroge aussi sur le fait que cette grève arrive à dix jours des élections.

Nouveau mouvement social à La Poste d'Ajaccio

Un autre front est ouvert par les syndicats à Ajaccio, où demain, CGT, mais aussi CFDT, FO et STC entameront une grève à La Poste. Cette grève concerne "les secteurs des Salines, et St Gabriel incluant les bureaux de Berthault, Ste Lucie, Mezzavia, Afa et Atrium". "Les salariés grévistes sont appelés à se rassembler demain matin" aux Salines. "Les revendications portent sur les réorganisations des services, la titularisation des contrats précaires en CDI", précise encore le communiqué parvenu à notre rédaction mercredi après-midi, sans plus de précisions.