Pompiers de la Loire : ils demandent à être moins taxés pour faire des économies

Le département de la Loire, qui finance pratiquement 50 % du SDIS 42, a demandé au gouvernement de supprimer deux taxes pour faire des économies, investir et anticiper les hausses d'énergie et un été 2023 qui s'annonce intense.

Les pompiers de la Loire cherchent en ce moment toutes les pistes pour faire des économies. Une des solutions : être exonéré de la taxe sur les carburants et le malus écologique payé sur les véhicules neufs.

Le département, financeur à 47 % du SDIS 42, le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Loire, a envoyé il y a une semaine, le 28 septembre, une lettre au ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin.

Le département a demandé à ne plus payer la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), qui est notamment prélevée sur le carburant. Chaque année, le SDIS 42 débourse 700 000 euros de carburant, dont 250 000 euros rien que pour la taxe. Et les pompiers ont aussi formulé cette demande pour être sur le même pied d'égalité que l'armée, qui elle, ne paie pas cette taxe.

Anticiper des activités plus nombreuses à l'été 2023

Le département de la Loire a aussi demandé de supprimer le malus écologique pour l'achat des véhicules légers des pompiers (les camions incendie ou ceux avec des échelles ne sont pas concernés), une taxe prélevée à l'achat d'un véhicule neuf. Pour un 4x4 de 45 000 euros par exemple, il faut ajouter environ 30 000 euros de malus.

Alain Mailhé, directeur départemental du SDIS 42. © Radio France - Mathilde Errard

Pour la présidente du SDIS 42, Marianne Darfeuille, ces dépenses pourraient être réaffectées ailleurs : des rénovations des casernes, des achats de véhicules neufs. Et même si les véhicules des pompiers de la Loire sont globalement en très bon état, le directeur départemental du SDIS 42, Alain Mailhé, explique qu'il est important de maintenir un parc automobile récent avec les derniers équipements disponibles pour assurer des conditions de travail optimales et sécurisées pour les pompiers.

Si le gouvernement accepte cette demande, le SDIS 42 espère aussi pouvoir compenser les hausses des factures d'électricité et de gaz des 71 casernes de la Loire et également anticiper une hausse des activités, et notamment des feux, l'été prochain.