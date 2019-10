Les pompiers de la Vienne manifestent à Poitiers : ils réclament plus de moyens pour assurer un secours optimal

Dans la Vienne, comme partout en France, les pompiers étaient en grève ce mardi. Mouvement de grogne pour réclamer plus de considération et plus de moyens. Dans la Vienne, les soldats du feu sont en sous-effectifs. Ils craignent pour la sécurité des secours.

Poitiers, France

Des coups de klaxons en série devant la caserne de Pont-Achard à Poitiers ! Comme pour le mouvement des Gilets jaunes, c'est en klaxonnant que la population poitevine montre son soutien aux sapeurs-pompiers en grève de la Vienne. Ils étaient entre 60 et 80 grévistes rassemblés sur les marches du centre de secours : des hommes en uniforme venus de St Eloi, de Pont Achard et de Châtellerault, des personnels administratifs du Service départemental d'incendie et de secours de la Vienne, mais aussi et c'est plus rare, une dizaine d'officiers en civil ! C'est dire le malaise qui agite la profession en ce moment. Partout en France, les pompiers n'en peuvent plus : manque de considération, manque de moyens. Ils réclament le maintien du système de retraite actuel et demandent le classement de la profession en métier à risque, mais sur le terrain, il y a aussi des revendications plus locales portées par une intersyndicale.

Des pompiers inquiets pour l'avenir des secours

Et il suffisait de se rendre au barbecue revendicatif organisé devant la caserne de Pont-Achard à Poitiers pour se rendre compte de l'ampleur du mécontentement. Devant le centre de secours du centre-ville, les grévistes ont bravé l'interdiction de manifester en tenue. Certains arborent des masques d'anonymous, mais tous sont fiers de leur profession et c'est cette profession qu'ils entendent défendre en demandant plus de moyens. Olivier Barlier, du syndicat CGT pompiers, souligne qu'il y a des zones dans la Vienne

"Ce sont des zones où il n'y a pas assez de volontaires. Se sont donc des pompiers professionnels de Poitiers-Pont-Achard, Poitiers-St-Eloi et de Châtellerault qui sont parfois obligés de se rendre à 30 km de leur périmètre habituel d'intervention pour pallier le manque d'effectifs pompiers dans ces zones blanches."

Pas assez de pompiers au quotidien

Dans la Vienne, le manque d'effectifs pose également problème en terme de sécurité au quotidien dans les casernes. Selon l'intersyndicale, c'est le plan opérationnel journalier (POJ) qui définit le nombre de pompiers minimum à avoir à chaque garde pour assurer la couverture optimale d'un territoire, or ce POJ n'est pas toujours assuré. Pour Christian Legendre, du syndicat Force autonome, il faudrait recruter plus de pompiers-professionnels.

"L'intersyndicale a fait des propositions, et le directeur du SDIS le reconnaît : il faudrait mettre 3 euros de plus par habitant et par an pour obtenir les effectifs nécessaire à un système optimal de secours dans la Vienne. cela représenterait 1,6 millions d'euros par an."

La balle est dans le camp des politiques. Ce sont eux qui détiennent les cordons de la bourse. Eux aussi qui peuvent décider d'engager ou non un véritable dialogue social, ce qui n'est plus le cas, selon Jean-Luc Redonnet, du syndicat Avenir-secours, syndicat des cadres chez les pompiers.

Une marche jusque sous les fenêtres du Département

Après un barbecue revendicatif devant la caserne de Pont-Achard, les pompiers grévistes ont donc défilé dans les rues de Poitiers et se sont rendus en cortège jusque devant le département pour y porter leurs revendications. Un message très clair visible également devant la caserne, puisque sur l'avancée qui surplombe l'entrée du centre de secours : les pompiers grévistes ont accroché un mannequin en tenue de feu, avec écrit dessus : "sous-effectifs, on meurt à petit feu !"