Les pompiers des Deux-Sèvres appelés à la grève à partir de ce mercredi

Les pompiers des Deux-Sèvres sont appelés à la grève. Le syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés (SNSPP-PATS 79) réclame des postes supplémentaires. Le mouvement débutera dans la nuit de mardi à mercredi.

Niort, France

Après une réunion infructueuse ce lundi, l'appel à la grève lancé par le syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés (SNSPP-PATS 79) est maintenu. Le mouvement doit débuter à partir de 0h01 ce mercredi, sans perturber les interventions puisque les pompiers sont réquisitionnés.

12 postes supplémentaires demandés

Principales revendications : "Le manque d'effectifs et la non-écoute du président du Sdis [Thierry Marolleau]", explique Patrice Bonneau président du SNSPP-PATS 79. "Plus de 13.000 heures de garde ont été prises par des sapeurs-pompiers-volontaires et il y a un allongement des délais d'intervention", poursuit-il. 12 postes de pompiers professionnels supplémentaires sont demandés. Le syndicat dénonce aussi un "mal-être au travail" et un "problème managérial avec une surcharge de travail pour l'encadrement" depuis l'arrivée du nouveau directeur à l'été 2017.

Les pompiers ont également prévu de se réunir devant le SDIS, à Chauray, ce jeudi à partir de 11h30.