Les pompiers des Deux-Sèvres pas satisfaits des propositions de leur direction

Niort, France

Le dialogue est rompu entre les pompiers des Deux-Sèvres et leur direction. Le SNSPP-Pats, syndicat national des Sapeurs-pompiers professionnels à l'origine des mouvements de grève dans ce département jugent insuffisantes les propositions du SDIS (service départemental d'incendie et de secours) : "Leur proposition n'est plus ni moins la preuve de leur incapacité à appréhender la gravité de la situation, et l'urgence d'y remédier pour la sécurité des Deux-Sévriens" s'agace le syndicat.

Il faudrait 12 pompiers professionnels en plus

Avant de rappeler la devise du syndicat "quand je revendique, c'est pour construire". La mobilisation des pompiers des Deux-Sèvres va donc se poursuivre. Les grévistes réclament l'embauche de douze sapeurs-pompiers professionnels supplémentaires.

Le syndicat réclame un audit sur la souffrance au travail

Ils réclament par ailleurs un audit en interne sur le mal-être au travail :

"Devant le mutisme et la non prise en compte de la gravité de la situation, le SNSPP-PATS national a demandé auprès de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC), qu'une Inspection soit diligentée après de tragiques événements survenus."

Le syndicat évoque une tentative de suicide, et plusieurs cadres en arrêt de travail dans son communiqué. Et en appelle aux élus Deux-Sévriens pour qu'ils facilitent la réalisation de cette Inspection au plus vite.