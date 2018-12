Les pompiers du Calvados en grève pour 24 heures

Caen, France

"DAF, DRH, Cassez-vous ! " Ce graffiti peint en lettres blanches sur les murs de la caserne Couvrechef à Caen résume à lui tout seul la colère des pompiers du Calvados. La Direction des Affaires Financières (DAF) et la Direction des Ressources Humaines (DRH) du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Calvados sont dans leur collimateur. Elles "court-circuiteraient" trop souvent à leur goût les décisions du directeur du SDIS14 déplorent les pompiers.

En 5 ans, nous avons changé trois fois de directeur et les problèmes de fond restent les mêmes (...) "

dénonce l'intersyndicale CGT-CFTC-SA14 qui invoque "un problème de gouvernance" au sein du SDIS et qui demande, dans une lettre au président du Conseil Départemental du Calvados, un signe fort qui permettrait de "retrouver une certaine quiétude dans un établissement fragilisé depuis bien trop longtemps"

Les pompiers mettent le feu

Les syndicats de pompiers demandent un rendez-vous en urgence avec Jean Léonce Dupont, leur président. Ils veulent la mise en place d'un nouvel organigramme dès le début de l'année 2019 et exigent plus de considération envers le personnel. Pour exprimer leur colère, les pompiers grévistes se sont rassemblés ce mardi matin à Caen dans la cour de la caserne. Ils ont mis le feu à des pneus et des véhicules usagers. Ils ont également bloqué les services administratifs du SDIS. Ce qui n'était plus arrivé, de mémoire de pompiers, depuis... 2000. Les interventions et opérations de secours, en revanche, sont assurées normalement durant cette grève de 24 heures.