Les pompiers du Gard poursuivent leur mouvement de grève après une table ronde avec le département et la Préfecture

Toujours pas d'issue au mouvement de grève des pompiers du Gard lancé il y a plus de 15 jours. La table ronde organisée ce mercredi avec le département, le SDIS et le Préfet s'est soldée par un échec.

Organisée ce mercredi à la Maison du Département, la table ronde qui réunissait représentants syndicaux des pompiers, élus, président et directeur du SDIS, président du conseil département et Préfet a tourné court. Les pompiers en sont sortis après une heure et demie de discussions, estimant n'avoir rien obtenu.

En grève depuis plus de 15 jours, ils réclament davantage de moyens humains et matériels. Mais selon eux, rien de concret n'est sorti de cette table ronde.

" Y a aucune proposition, y a que des suppositions, y a rien de concret, y a rien de chiffré. "

Patrice Cartagena, représentant du syndicat SUD Copier

Le président du conseil départemental, Denis Bouad ne comprend pas l'attitude des pompiers. Il a dit-il accepté toutes leurs demandes.

"Ce n'est quand même pas moi qui vais monter les cairons et aller éteindre les incendies !"

la pérennisation de l'augmentation de 1% de la dotation du département (420 000 euros)

l'augmentation des effectifs des sapeurs pompiers pro à 673 au 31 décembre 2019

la mise aux normes de sécurité actuelles des véhicules vétustes sur 5 ans

la construction de la nouvelle caserne de Nîmes Ouest

C'est sur ce dernier point que le bât blesse. "D'accord pour lancer la construction de cette caserne, à condition qu'on présente au département, un chiffrage exact des dépenses que cela va entrainer. Je demande, en plus que sur ce dossier, les services du département, du SDIS et les organisations syndicales travaillent ensemble. "

Denis Bouad, le président du conseil départemental du Gard Copier

C'est sur ce dossier de la caserne de Nîmes Ouest que les syndicats ne sont pas d'accord. Ils ne comprennent pas que le département ne soit pas au courant des chiffres, alors que leur direction les a déjà communiqués selon eux.

Une nouvelle assemblée générale doit avoir lieu ce jeudi matin pour décider de la suite à donner au mouvement.