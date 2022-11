Les pompiers du Territoire de Belfort appelés à la grève le 14 novembre

Ils protestent contre ce texte, qui entre en vigueur au premier janvier prochain, et prévoit un allongement du temps de travail des fonctionnaires à 1607 heures par an

La loi de transformation de la fonction publique attise la colère des syndicats de pompiers du Territoire de Belfort. L'ensemble des organisations appelle leurs collègues à une grève illimitée à partir du lundi 14 novembre. Ils protestent contre ce texte, qui entre en vigueur au premier janvier prochain, et prévoit un allongement du temps de travail des fonctionnaires à 1607 heures par an. Pour les syndicats de pompiers, cela ne tient pas compte de la pénibilité de leur métier.

25 heures de travail supplémentaires par an

"La conséquence, ce sera une augmentation du temps de travail de 25 heures par an", estime Sébastien Boillot, sergent chef au centre de secours de Belfort nord et président du syndicat autonome des sapeurs pompiers. Il redoute également "une perte des jours d'ancienneté-médaille qui peut représenter pour chaque agent entre 60 à 70 heures supplémentaires par an". Injuste, selon lui, au vu de la pénibilité du métier.

Quel effet peut avoir la grève de personnels dont le métier est directement lié à la sécurité des personnes ? "Le service en temps de grève est un service en effectif réduit, qui correspond quand même à des minimums réglementaires", rassure Francis Erard, président de la section Avenir Secours, syndicat de l'encadrement. Il n'y aura donc pas d'impact sur la sécurité. "Ce sont toutes les actions périphériques de représentation, de formation, qui ne seront plus faites de la même manière."

La loi est dure, mais c'est la loi

Florian Bouquet, président du conseil d'administration du SDIS du Territoire de Belfort, en sa qualité de président du conseil départemental, dit entendre la colère des pompiers mais assure qu'il ne dérogera pas à la règle. "Il est hors de question que le Territoire de Belfort n'applique pas la loi", dit-il, "si je ne l'appliquais pas, ma délibération serait cassée par le conseil de l'égalité en préfecture".

