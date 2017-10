Les pompiers nîmois campent devant là préfecture depuis 1 semaine

Les sapeurs pompiers du Gard entrent dans leur deuxième semaine de camping devant la préfecture. Un campement de plus en plus organisé.

Tentes d’une marque bien célèbre, barbecue, tables de piques niques et même.... sapin de noel ! Les pompiers du Gard sont déterminés à rester devant la préfecture de Nîmes avenue feuchere tant qu’ils n’auront pas obtenu gain de cause.

On installe un sapin parce que vu comme le conseil départemental ne nous prend pas au sérieux, on risque de rester assez longtemps »

Ils demandent plus de moyens pour changer leurs véhicules et plus de personnel. Mais pour l’instant le conseil départemental n’accepte pas alors ils se mobilisent.

Un petit barbecue devant la préfecture © Radio France - Fabien Fourel

On peut rester là autant qu’on veut, on a de quoi se faire à manger, dormir et maintenant les WC aussi » Patrice Cartagena du syndicat Sud

Les départs en intervention se font maintenant quasi-uniquement de l’avenue feuchere qui est un peu devenu une caserne à ciel ouvert. Les pompiers se disent soutenus par les familles et les passants qui viennent leur donner des gâteaux, des viennoiseries ou encore signer leur pétition. Une pétition qui compte déjà plus de 20.000 signatures.