Des pompiers bretons toujours en grève alors que s'ouvre leur congrès national à Vannes

Rennes, France

Le congrès national des pompiers s'ouvre ce mercredi 18 septembre à Vannes, sur fond de grogne. Si après six mois de conflit avec leur direction, les pompiers du Morbihan ont cessé leur mouvement de grève il y a quelques jours, ce n'est pas le cas en Ille-et-Vilaine et dans les Côtes-d'Armor où ils expriment encore fortement leurs revendications. Ils ont inscrits des slogans sur leurs véhicules d'intervention.

"De plus en plus de pompiers sont agressés en intervention, c'est intolérable"

Les pompiers dénoncent d'abord les agressions et les insultes dont ils sont de plus en souvent victimes. "Ce sont parfois des pompiers accueillis par des insultes ou par des gens armés, souvent dans un contexte d'alcoolisation" explique Devrig Guiho, pompier à Rennes et membre du bureau de la CGT 35. Une violence de plus en plus présente sur le terrain "une violence intolérable". Devrig Guiho estime qu'il faut aller fois les moyens en matériel et en hommes, il faut aussi organiser en amont les choses avec les services de police et de gendarmerie, et la Préfecture, afin d'anticiper les soirées qui peuvent être difficiles. Le syndicaliste espère aussi des réponses du ministre de l'intérieur Christophe Castaner qui doit intervenir lors du congrès national. En France, selon l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, 2813 sapeurs-pompiers ont déclaré avoir été victimes d'une agression en intervention en 2017. Un chiffre en hausse de 23% par rapport à 2016. Moins des deux tiers ont porté plainte.

"Il y a une réponse pénale à ces violences" estime Jean-Luc Chenut, président du SDIS 35

Pour Jean-Luc Chenut, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, également président du SDIS 35 (service de secours et d'incendie), il y a "incontestablement une hausse de ces violences, mais il y a aussi à chaque fois des dépôts de plainte, et des agresseurs condamnés, et parfois même écroués". Quant aux effectifs dans le département, ils sont "dimensionnés" ajoute Jean-Luc Chenut, "car le nombre d'interventions de secours à la personne est en diminution depuis 2016. En Ille-et-Vilaine, il y a aujourd'hui 650 pompiers professionnels et 3.100 volontaires,

Une délégation de pompiers d'Ille-et-Vilaine se rendra à Vannes. De nombreux pompiers du département préparent aussi la grande manifestation prévue à Paris le 15 octobre prochain.