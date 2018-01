Les syndicats Sud et CGT ont appelé les postiers à faire grève ce mardi, pour protester contre la réorganisation des tournées et du temps de travail. Une nouvelle organisation déjà mise en place dans deux Poste du département, comme à Janzé.

Janzé, France

La nouvelle organisation de la Poste ne passe pas pour les syndicats. Les bureaux de l’Ille-et-Vilaine vont être chamboulés dans l’année qui vient pour appliquer une nouvelle organisation du temps de travail, avec parfois des suppressions de tournées. Certains bureaux et centres de tri sont déjà passés à cette nouvelle organisation, notamment celui de Janzé depuis mi-novembre, malgré une grève des facteurs en octobre pour réclamer un report. D’après les salariés syndiqués, les blocages sont depuis permanents.

Suppression de tournées

Au centre de tri de Janzé, 5 tournées sur 35 ont été supprimées avec la nouvelle organisation. “Quand vous supprimez cinq tournées, ça représente l’équivalent d’un village de 3.000 habitants, dont le courrier est pris en charge par les tournées encore existantes”, explique Catherine, factrice depuis 30 ans, et représentante du personnel syndiquée chez SUD.

Résultat : des parcours plus longs pour les facteurs, “jusqu’à 150 kilomètres à faire par jour” sur certaines tournées. Jusque là, elles ne dépassaient que rarement les 100 kilomètres. D’après Elodie, autre factrice syndiquée chez SUD, impossible dans ces conditions de terminer sa tournée à l’heure.

Des horaires de travail décalés

D’autant que les horaires de travail des facteurs ont été modifiés. Désormais, une pause de 45 minutes est obligatoire au cours de la journée, ce qui décale d’autant le dépôt du courrier dans les boîtes aux lettres. “Ceux qui arrivent plus ou moins à finir à l’heure sont nombreux à ne pas prendre leur pause déjeuner”, indique Catherine. Certains démarrent également leur journée de travail plus tard qu’auparavant :

Il y a des entreprises qui pouvaient répondre à leurs clients et leurs factures dans la journée, mais désormais c’est impossible car le courrier arrive vers 15 ou 16 heures.

Terminer la tournée à temps est un défi d’après Catherine et Elodie, et plusieurs membres du personnel ont rapidement fatigué après la mise en place de la nouvelle organisation. Un tiers des facteurs du centre de tri de Janzé serait actuellement en arrêt de travail. “C’est tellement compliqué, ajoute Catherine, que _les tournées de collègues qui sont en repos pendant un jour ne sont plus assurées, et ils se retrouvent à devoir tout faire le lendemain_, car il n’y a personne pour les remplacer”.