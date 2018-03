Fondettes, France

Sur le secteur couvert par la plateforme "Services-Courrier-Colis" de Fondettes (Indre-et-Loire), la direction estime que près de 30% des accidents du travail sont liés aux risques routiers, pendant la tournée des facteurs.

En mars et en avril, trois sessions de sensibilisation à la sécurité routière sont assurées par l'Escadron départemental de sécurité routière (EDSR) d'Indre-et-Loire. Les agents du centre de tri de Fondettes ont déjà développé de petites techniques pour identifier les adresses à risque sur la route, grâce à des intercalaires d'information qu'ils glissent avec le courrier à distribuer :

Pour éviter les accidents, les agents du centre de tri de Fondettes ont aussi mis en place des petits intercalaires sur les adresses à risque. © Radio France - Adèle Bossard

Mais ce n'est pas toujours suffisant pour assurer la sécurité des 130 facteurs qui prennent la route sur le secteur chaque jour. _"_On a eu 10 accidents routiers l'an dernier, dont 7 avec arrêts de travail de plusieurs jours, détaille Patricia Bobin, directrice de la plate-forme de Fondettes. Ça a des conséquences sur l'ambiance de l'équipe et sur les conditions de travail". C'est elle qui a sollicité les sessions de sensibilisation au risque routier avec l'EDSR. Une heure et demi pour rappeler les règles sur le stationnement, la ceinture, la vitesse, l'alcoolémie, sur les risques à vélo.

Oubli de ceinture et baisse de la vigilance au volant

Olivier, facteur depuis 15 ans, reconnaît qu'il se laisse parfois aller : "Je ne mets pas assez ma ceinture de sécurité en tournée. Pour faire quelques centaines de mètres, on oublie de la mettre entre deux boites aux lettres. C'est à nous d'être très vigilants sur ce point". À côté de lui, Gaylord retient plutôt la vigilance qui peut baisser quand il enchaîne jusqu'à quatre heures de route sur une seule journée de travail. "Ça demande une concentration constante, penser au courrier à côté de nous, aux colis et aux recommandés qu'on a dans le coffre, raconte-t-il, fort de 7 années de distribution du courrier. On peut rapidement avoir une chute de vigilance au niveau de la conduite, alors _ce genre de rappel, c'est aussi bénéfique pour nous_".

Trois gendarmes de l'EDSR étaient présents pour la session de sensibilisation. © Radio France - Adèle Bossard

Au total, 150 postiers vont être sensibilisés au cours de 3 sessions dispensées en mars et en avril sur les centres de Fondettes et de Langeais.