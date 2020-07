Les postiers de Guéret en grève contre la réorganisation des tournées

"Nous voulons travailler dans de bonnes conditions". C'est le message que sont venus délivrer les postiers de Guéret (Creuse) ce matin dès 5 heures devant le centre de tri de la ville. Ils dénoncent une réorganisation générale de leurs tournées qui selon eux affaiblit le service public : des courriers non distribué les weekends, et des itinéraires qui changent d'une semaine à l'autre pour les agents, épuisés après la crise du coronavirus.

Une réorganisation sans concertation

La décision de réorganiser le travail des postiers vient "d'en haut", "sans aucune concertation" expliquent les agents. Sous les drapeaux de la CGT, Corinne veut défendre le service public : "On nous oblige à travailler sur quatre semaines avec trois samedis de repos sauf qu'on ne veut pas ça : on veut travailler 6 jours sur 7, pour distribuer tout le courrier."

Le weekend seuls les journaux sont déposés dans les boîtes aux lettres, et quelques colis à Guéret.

Une tournée un samedi sur quatre

Les postiers changent de tournée un samedi sur quatre, des itinéraires "au GPS" qui ne permettent plus de distribuer les lettres, les colis et la presse. "Certains titulaires découvrent leurs tournées et ça perturbe aussi nos usagers".

"On comprend qu'il faut respecter des gestes barrières et qu'il faut faire attention, mais on part du principe qu'on peut -et on veut- continuer à travailler dans de bonnes conditions."

Pour l'instant, le préavis de grève a été posée pour la seule journée du vendredi 10 juillet.