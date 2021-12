Les postiers de l'Yonne en plein rush à quelques jours de Noël

Ce sont les plus grosses journées de l'année à la plateforme de distribution de la Poste à Saint-Florentin dans l'Yonne. Entre 800 et 1 000 colis arrivent chaque jour en provenance du hub de Monéteau. "Le camion arrive le matin à 6h50, il livre des CP 660, des grandes cages avec dedans, les colis, explique la responsable du site Sabrina Chemolle. On décharge le camion et puis après, on va trier tout le courrier, les colis."

21 facteurs se relaient en ce moment pour les distribuer dans une vingtaine de communes autour de Saint-Florentin. Trois intérimaires ont été embauchés. "Ce sont des journées très chargées, mais on y arrive, assure Fabienne Deschamps, il y a un peu de fatigue mais après, à la fin de la journée, on est quand même content d'avoir distribué tous nos colis, puis de se dire que tout le monde, aussi bien les petits que les grands, auront leurs cadeaux sous le sapin."

Noël est une période très importante pour la Poste. "Avec la décroissance du trafic courrier, des investissements importants sont faits sur le colis," indique Phillippe Blot, directeur d'établissement. Et pour que le vôtre soit reçu à temps pour être sous le sapin de Noël, ne tardez pas : "pas après mardi !"