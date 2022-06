Les postiers de Marseille Euromed appelés à la grève pour dénoncer la réorganisation des tournées

Les syndicats CGT et Sud appellent les postiers de Marseille Euromed à la grève ce jeudi dans le cadre de la réorganisation des tournées dans les 1er, 2e, 3e, 4e et 14e arrondissements. Une réorganisation qui entraine des suppressions de postes d'après les syndicats.

Le facteur risque de ne pas passer ce jeudi dans le secteur de Marseille Euromed. Les organisations syndicales CGT et Sud appellent les postiers à la grève pour dénoncer la réorganisation des tournées dans les 1er, 2e, 3e, 4e et 14e arrondissements. Des réorganisations qui conduisent aux suppressions de postes et à la dégradation des conditions de travail. "Aujourd'hui la réorganisation entraîne dans ce secteur la récupération de 30% des emplois, soit plus de 42 postes supprimés sur 139, c'est inadmissible" dénonce Éric Chenais, secrétaire général de la CGT dans les Bouches-du-Rhône.

La direction justifie la réorganisation par la réduction de la masse du courrier ces dernières années, mais les syndicats estime qu'elle profite de cette baisse pour supprimer des emplois et davantage précariser le métier de postiers avec des emplois en cdd ou intérimaires. Un piquet de grève est prévu à 9h30 devant la direction ce jeudi matin.