Les postiers de Pertuis en grève depuis deux semaines

Depuis deux semaines, la moitié des préposés aux tournées de La Poste sont en grève à Pertuis (Vaucluse). Ils protestent contre un projet de réorganisation de leurs horaires et de leurs tournées. Des négociations sont en cours mais elles avancent doucement.

Pertuis, France

Depuis le 5 décembre, la moitié des 35 postiers suit le mot d'ordre de grève déposé par la CGT et soutenu par Sud-PTT. Cinq tournées sur les 35 actuellement existantes vont être supprimées et donc chaque titulaire d'une tournée verra son temps de travail allongé, d'autant plus allongé qu'une pause méridienne doit également être imposée.

Les agents de la distribution travaillent 6 jours sur 7

Les grévistes craignent que ces journées à rallonge seulement compensées par l'obtention de deux journées de RTT ne ruinent leurs vies sociale et de famille. Un piquet de grève est mobilisé tous les jours devant le centre de distribution de La Poste, chemin Saint-Martin à Pertuis.

Notez que le conseil municipal a adopté à l'unanimité une motion pour le maintien du service public postal dans son organisation actuelle.