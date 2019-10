Les postiers de Saint-Amand-Montrond entament leur 49e jour de grève, malgré quelques avancées

Saint-Amand-Montrond, France

C'est peut-être bientôt la fin de la grève pour les postiers de Saint-Amand-Montrond, dans le Cher. Ce mercredi, ce sera le 49 jour de mobilisation, à l'appel des syndicats CGT et Sud. Les postiers vont décider mercredi, en assemblée générale, de la reconduite du mouvement ou non. Les négociations avec la direction ont avancé; et les syndicats ont obtenu quelques concessions.

Quelques avancées

Les syndicats auraient notamment obtenu de la direction que trois postes précaires soient transformés en CDI, selon Dominique Larduinat, représentant CGT chez les facteurs de Saint-Amand-Montrond. Autres concessions : la mise en place de la flexibilité au sein de La Poste est repoussée à janvier, ou encore un emploi supplémentaire au local du Châtelet.