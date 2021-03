Les postiers du Calvados en colère face à la suppression de certaines primes après un an de Covid

Ils font partie des "héros du Covid". Ceux qui, malgré les confinements et le manque de protections, ont continué à travailler pour assurer leurs missions. Après un an de pandémie, des syndicalistes de la CGT du Calvados de La Poste dénoncent la suppression ou la réduction de certaines primes.

Tout d'abord, cette année La Poste a décidé de supprimer la prime d'intéressement pour 2020. Elle est une prime annuelle, versée à tous les salariés du groupe, d'un même montant pour le PDG ou les facteurs, et calculée en fonction des résultats de l'entreprise. "Le groupe a un bénéfice net de 2,1 milliards d'euros. Et on nous sucre notre prime ? C'est une blague !" s'agace Christophe Musslé, postier à Lisieux et représentant de la CGT FATP du Calvados.

Le groupe La Poste dans son ensemble a effectivement engrangé un bénéfice net de plus de deux milliards d'euros en 2020. Mais essentiellement grâce à ses partenaires, dont CNP Assurances que le groupe a absorbé en mars 2020. La branche des courriers et des colis, elle, a plongé avec plus d'un milliard d'euros de perte de résultat d'exploitation. En cause notamment, la baisse de plus de 18% du trafic de courriers pendant la crise. C'est sur ce chiffre qu'est basé la prime d'intéressement explique la direction. "Dans une famille, on ne met pas de côté certains des enfants, c'est incompréhensible", réagit Christophe Musslé.

Une prime d'équipe basée sur le présentéisme

L'autre prime qui reste en travers de la gorge des syndicats, c'est la prime d'équipe. Selon la direction, elle est "un levier managériale pour mobiliser les salariés". Pour faire simple, c'est une prime qui récompense les bonnes performances des postiers. Depuis janvier 2020, elle est conditionnée sur le présentéisme notamment. "On a toujours dit que c'était un critère déloyal, mais encore plus en temps de Covid !" explique Christophe Musslé.

Si on a été cas contact, à l'isolement pendant dix jours sans rien demander, on perd 36% du montant de la prime, qui peut aller jusqu'à 600 euros. - Christophe Musslé, syndicaliste CGT FATP Calvados

Le syndicat demande donc à ce que cette prime soit versée dans son entièreté, malgré les absences. "On nous mis en avant pendant le confinement etc.. mais nous on demande des actes de la part de la direction. Un postier, c'est 1300 euros net par mois, pas de treizième mois, rien", renchérit le syndicaliste. A Caen, sur 300 facteurs, 61 n'auront aucune prime d'équipe selon la CGT.

Plus de postiers éligibles à cette prime

Du côté de la poste, on se défend de manquer de respect aux postiers. Une prime, ce n'est pas un salaire explique la direction régionale du groupe, qui dit ne rien retirer aux salariés. Par ailleurs, les absences ne sont pas forcément liées au Covid ajoute-t-elle. Le groupe explique aussi que de nouveaux salariés sont éligibles à cette prime cette année, et que la base pour son calcul est plus importante que d'habitude.

La direction régionale de La Poste en Normandie a fourni à France Bleu des éléments de réponse, sans que personne ne souhaite s'exprimer à notre micro.