Les postiers du centre d'Aimargues en grève illimitée

Les facteurs dénoncent des conditions de travail qui se sont particulièrement dégradées depuis l'incendie qui a touché le centre d'Aimargues au mois de septembre dernier

Si vous habitez le secteur d'Aimargues, votre boîte aux lettres risque de rester vide.

Les employés de la Poste sont en grève depuis ce lundi et ils le resteront encore au moins ce mardi. Un mouvement très suivi : 22 facteurs, c'est à dire la quasi-totalité des personnels titulaires, ont cessé le travail. 18 tournées sur 39 n'ont pas été assurées et ce sont des CDD qui ont été effectué la plupart de celles qui ont été maintenues.

Les facteurs du centre d'Aimargues, qui couvrent une douzaine de communes, dénoncent des conditions de travail particulièrement dégradées depuis l'incendie qui a ravagé le centre en septembre dernier. Depuis ce sinistre, ils ont été rapatriés sur le centre de Nîmes Cadereau, mais cette réorganisation complique leur travail. Les grévistes reprochent également à la direction d'avoir recours à beaucoup trop d'emplois précaires pour faire face aux difficultés actuelles. "Depuis l'incendie, il n'y a eu que des pansements. Il y a beaucoup de jeunes en CDD et la qualité du service s'en ressent" explique Jérémy, l'un des grévistes. "les réclamations des usagers se multiplient. Je ne veux pas accabler les jeunes. Ce n'est pas de leur faute, ils ne sont simplement pas assez bien formés"

Corinne, elle aussi, en a plus qu'assez : "On est tous stressés. On n'en peut plus. On voudrait juste pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Pour cela, il faudrait des embauches en CDI"

La direction de la Poste a reçu un représentant des grévistes ce lundi à la mi-journée. Mais, après deux heures de discussion, aucun accord n'a pu être trouvé. Les facteurs ont donc décidé de poursuivre leur mouvement pour une durée indéterminée.

La direction n'a pas souhaité s'exprimer à notre micro. Dans un communiqué, elle précise simplement qu'elle "mettra tout en œuvre pour assurer la continuité de service et qu'elle reste bien sûr ouverte au dialogue avec les organisations professionnelles".