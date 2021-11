Les postiers du Pays Mélusin en grève jusqu'à lundi

Depuis ce jeudi et jusqu'à lundi, une dizaine de postiers de Lusignan dans le Pays Mélusin sont en grève. Ils demandent la titularisation de deux de leurs collègues et la fin de la "pause méridienne", qui dégrade selon eux le service.

Jusqu'à lundi, une dizaine de postiers du centre de Lusignan dans le Pays Mélusin cessent le travail. Ils réclament à leur direction la titularisation de deux collègues, l'une en CDI intérimaire depuis trois ans, et l'autre qui multiplient les contrats d'intérim depuis environ deux ans. "Ils n'ont pas droit aux primes, aux vêtements de la Poste, mais aussi de faire grève comme nous, c'est une profonde injustice", explique Fabien Lecomte, délégué CGT. Contactée, la direction régionale reconnaît la situation, tout en expliquant qu'il n'y aura pas de recrutement en CDI dans les prochains mois à Lusignan.

Une grève du zèle à partir de lundi

L'autre sujet du courroux des postiers grévistes, c'est une "pause méridienne" obligatoire. Depuis le mois de juin, ils doivent faire une pause de 45 minutes à la mi-journée, en stoppant leur tournée pour la reprendre après cette pause. Le courrier est donc distribué à certains endroits jusqu'à 14h30. "Les clients veulent avoir leurs colis en temps et en heure. Et là avec ce que nous impose la Poste ça n'est pas possible", démontre Fabien Lecomte. La Poste explique que cette pause est rendu nécessaire par un acheminement plus long des courriers dans les centres de distribution. Mais aussi que les postiers doivent désormais assurer de nouvelles missions de proximité.

Après de premières discussions qui n'ont pas abouti, la direction de la Poste avait proposé une nouvelle rencontre avec la directrice dans le Sud Vienne, qui a été refusée par les grévistes. Elle se dit prête à les rencontrer à nouveau. Mais si ils comptent stopper leur mouvement lundi, les grévistes comptent entamer alors une grève du zèle, en respectant à la lettre les horaires imposées, pour démontrer leur illogisme. Un nouveau mouvement de grève pourrait débuter le 10 décembre, à quelques jours de la période de Noël.