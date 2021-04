Les postiers du Limousin et de la Dordogne manifestent ce mardi à l'appel de leur intersyndicale. Ils veulent dénoncer leurs conditions de travail qui ne cessent de se dégrader au fur et à mesure des réorganisations à la Poste.

Les postiers limousins dénoncent leurs conditions de travail et la dégradation du service public postal

Il manquerait une centaine de postiers dans les bureaux de poste en Limousin et Dordogne selon les syndicats.

Il y a beaucoup de mal-être parmi les salariés de la Poste assurent les syndicats. C'est ce qui a poussé l'intersyndicale de l'entreprise à appeler à une série de rassemblements ce mardi en Limousin et en Dordogne. "Il n'y a pas assez de monde pour travailler par rapport au nombre de positions de travail" explique Jean-François Chaudières, secrétaire général de la CGT-FAPT en Corrèze. Il manquerait ainsi 100 personnes aux guichets des trois départements limousins et de la Dordogne. Des gens qui ne sont pas remplacés ou suppléés par des intérimaires non formés. D'où un épuisement des agents aggravé de surcroît par la crise du covid.

Des temps d'attente rallongés

Ces réorganisations successives à la Poste réduisent également les horaires d'ouverture de nombreux bureaux ajoutent les syndicats. Le manque d'effectifs et ces horaires restreints auraient augmenté le temps d'attente pour les usagers. "Sur Limoges Beaubreuil, il n'est pas rare d'attendre entre demie-heure et trois-quart d'heure pour pouvoir retirer son recommandé" assure Laurent Madore, secrétaire général de la CGT Poste en Haute-Vienne. Une situation que les postiers dénonceront donc ce mardi matin en se rassemblant devant la direction régionale de la Poste à Tulle et devant le bureau de Limoges Préfecture à 10h