Les postiers romanais en grève pour la deuxiéme journée de suite

Romans-sur-Isère, France

Ce mardi 1er octobre, le centre de distribution du courrier de Romans-sur-Isère devait fonctionner avec une nouvelle organisation. Cinq départs en retraite ne sont pas remplacés selon les syndicats, la direction a donc réparti ces cinq tournées manquantes sur les autres postiers. Mais passer de 36 à 31 cela a des conséquences. Des tournées plus longues, un temps de travail hebdomadaire rallongé et surtout à la place d'une pause de 20 minutes rémunérée, une de 45 minutes obligatoire et non indemnisée.

Deuxiéme jour de grève

Pour Sébastien Schricke de SUD-PTT, au-delà des tournées plus longues et plus contraignantes, les postiers qui sont habitués de finir à 13 h 30 actuellement, vont devoir réorganiser leur vie privée s'ils terminent désormais leur journée après 15 heures.

Déjà hier, lundi, à la veille de la mise en place de cette nouvelle organisation, 23 facteurs romanais ont cessé le travail. Ce mardi ce sont 24 employés qui sont en grève selon les syndicats. La direction reçoit ce mardi après-midi les organisations syndicales séparément pour tenter de trouver un accord. Les grévistes prendront la décision de poursuivre ou non leur mouvement à l'issu de ces consultations.

Le centre du courrier de Romans distribue lettres et colis dans une quinzaine de communes .