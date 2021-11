Les jardinières des toits de Paris sont fabriquées avec du bois sarthois

Installée au Bailleul, dans le sud-Sarthe, La jardinière française construit du mobilier de jardin avec du bois de forêts sarthoises. Un "made in France" qui plaît, d'autant plus en ce moment avec les pénuries de matière première.

Jardinières, bancs, composteurs, nichoirs à oiseaux... La jardinière française construit, depuis 2018, du mobilier pour le jardin. Cette menuiserie, filiale du groupe Cultures en ville, est installée au Bailleul dans le sud-Sarthe. Et elle ne va pas beaucoup plus loin pour chercher son bois ! Il provient de forêts situées à 250 kilomètres maximum de l'entreprise, majoritairement dans la Sarthe. Un engagement local et écologique qui plaît : depuis sa création, le carnet de commande de La jardinière française ne fait qu'augmenter.

En 3 ans, l'entreprise s'est solidement implantée

Une partie des potagers des toits de Paris sont fabriqués avec des bacs de La jardinière française. "Ce qui constitue environ la moitié de notre clientèle", explique Antoine Juvin, le président de l'entreprise. "Mais nous sommes aussi sollicités par des communes, des paysagistes, et bien sûr des particuliers !"

Un carnet de commande qui se remplit de plus en plus au fil des années : "Notre activité ne fait que croître", se félicite le président. L'entreprise s'est d'ailleurs acheté de nouvelles machines début novembre, pour augmenter sa production.

Cette année 2021, déjà 17 kilomètres de bois ont été travaillés dans notre menuiserie sarthoise ! - Antoine Juvin, président de La jardinière française

L'intérieur de la menuiserie de La jardinière française, au Bailleul, dans le sud-Sarthe. - La jardinière française

Pourquoi ce succès ? Le "made in France" plaît beaucoup, d'autant plus en ce moment avec les pénuries qui touchent les matières premières. "Travailler avec des producteurs de bois qu'on connaît et qui sont proches, ça rassure nos clients", confie Antoine Juvin. "Car ça nous permet de continuer notre activité et même de se projeter sur le long terme."

Les créations de La jardinière française sont disponibles sur leur site. L'entreprise propose aussi du sur-mesure.