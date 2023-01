Les Poteries d'Albi touchées de plein fouet par la hausse des prix de l'énergie

C'est le sujet du moment pour de nombreux chefs d'entreprise : la hausse des prix de l'énergie. On parle beaucoup des difficultés des boulangers, des restaurateurs. Mais en réalité, tous les métiers qui ont besoin de cuire leurs productions sont concernés. C'est le cas des potiers, comme les poteries d'Albi.

Une entreprise qui emploie 42 personnes et qui fabrique des pots vendus dans les jardineries et les magasins de bricolage. Les Poteries d’Albi ont été labellisées "Entreprise du patrimoine vivant" en 2013. Une entreprise dont les factures pourraient fortement augmenter selon Lore Camillo, la dirigeante des Poteries d’Albi.

Vous faites partie des entreprises considérées comme "grosses consommatrices d'énergie". Est-ce que vous savez à quoi vont ressembler vos factures de gaz dans les semaines ou les mois qui viennent ?

Aujourd'hui, je paye 150.000 € de gaz par an. Et les propositions de contrats qui me sont parvenues oscillent entre 800.000 et 900.000 € pour l'année à venir. Je ne peux pas faire autrement que de cuire nos poteries, on ne peut pas les livrer crues. Nous avons besoin de cuissons dans nos process de fabrication, qu'on soit pizzaiolo, boulanger ou potier ou fabricant de tuiles. Mais à un moment donné, on ne peut pas absorber une croissance exponentielle du prix de l’énergie.

Avez-vous prévu d’augmenter vos prix ?

J'attends de voir comment nous serons impactés dans les mois qui viennent pour trancher.

Est-ce que vous avez envisagé des alternatives au gaz pour cuire vos poteries ?

J'ai fait venir plusieurs fabricants de fours. Et aujourd'hui, clairement, il n'y a pas d’alternative immédiate pour les six mois ou les années à venir. Il faut d'abord que les technologies avancent sur d'autres secteurs d'activité pour qu'ensuite on puisse les dupliquer pour nos activités.

Vous en avez récemment appelé à l'aide de l'Etat. Qu'attendez-vous du gouvernement ?

Je demande à l'Etat de développer des enveloppes spéciales pour les savoir-faire rares et pour les entreprises qui n'ont pas d'alternative immédiate, qui ne sont pas cotées au CAC40, qui n’ont pas d'investisseur derrière elles et qui sont là pour maintenir des savoir-faire rares en France.

Concrètement qu'est-ce qui vous aiderait en termes d'aide ? Vous demandez une participation de l’Etat, vous ne demandez pas à ce que vos factures soient entièrement prises en charge ?

Oui, je tiens à participer à l’effort : je serai capable de prendre en charge au moins de 50 % de l'augmentation de ma facture. J’y suis prête, j’arriverai à le supporter sans mettre à mal mon entreprise, ni même le pouvoir d'achat des consommateurs qui achètent nos produits. Par contre, au-delà, supporter des factures multipliées par deux, par quatre par six ou par huit, ça mettra à mal beaucoup d'entreprises en France. Et à terme, ça risque d’être un cercle vicieux : si des entreprises commencent à réévaluer leurs prix en fonction de leur facture énergétique ou parce qu'elles n’ont pas d’aides suffisantes de l'Etat pour passer le cap, les produits ne se vendront plus parce qu’ils seront trop chers, que ce soit une baguette de pain ou une poterie. Et ensuite les entreprises vont commencer à licencier. Il faut absolument pour soutenir la croissance, il faut soutenir l’industrie pour que l’industrie arrive à soutenir les emplois et le pouvoir d'achat.

