Les potiers alsaciens tirent la sonnette d'alarme

Les potiers d'Alsace très inquiets. Alors que trois d'entre eux ont mis la clé sous la porte l'an dernier dans la région de Soufflenheim et Betschdorf, 2017 pourrait être une nouvelle année noire.

2016 a déjà été une année difficile pour les potiers en Alsace. Trois ateliers ont fermé dans le secteur de Soufflenheim et Betschdorf, le berceau de la poterie dans la région depuis des siècles. 2017 pourrait être encore pire selon Vincent Remmy, potier à Betschdorf et vice président de l'association des potiers d'Alsace. "Il faut que quelque chose se passe, sinon on va mourir."

Le représentant des potiers explique que le chiffre d'affaire baisse de 2 à 3% tous les ans depuis une quinzaine d'années. "Les habitudes de consommation ont changé, aujourd'hui on achète et on jette. Et puis les poteries d'Alsace souffrent d'une image désuète alors que plusieurs potiers travaillent avec des designers."

Un appel aux Alsaciens: achetez de la poterie!"

Mais comment inverser la tendance? Vincent Remmy en appelle aux élus. "Il faut un peut de courage politique, mettre en place des choses au niveau de la TVA par exemple, comme dans la restauration. Et je lance aussi un appel aux Alsaciens: achetez de la poterie de la région!"

Symptôme de ces difficultés, la fête de la poterie de Soufflenheim qui attire des dizaines de milliers de visiteurs n'aura pas lieu. "Beaucoup de gens n'ont plus envie, c'est trop de travail", constate le vice président de l'association des potiers d'Alsace.

Une quinzaine de potiers sont encore en activité dans la région.